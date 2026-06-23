Timanfaya promociona el patrimonio inmaterial en ‘Memoria del Volcán’

El Parque Nacional de Timanfaya ha puesto en marcha el proyecto Memorias del Volcán, con el objetivo de recuperar el patrimonio inmaterial de Lanzarote, los saberes, oficios y usos tradicionales vinculados al territorio volcánico.

El proyecto está desarrollado por el equipo de concienciación del Parque Nacional de Timanfaya, que organizarán talleres y tertulias intergeneracionales en las que también participarán jóvenes de Lanzarote para conectar la memoria histórica de los mayores con la curiosidad y perspectiva de las nuevas generaciones, según informó ayer la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

Esta iniciativa propiciará la construcción de un archivo de memoria oral y audiovisual que reunirá saberes tradicionales y documentos que vinculan a las familias de Lanzarote con el paisaje volcánico que crearon las erupciones de los siglos XVIII y XIX.

La primera actividad se desarrolló ayer en colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza: un grupo de sesenta mayores del municipio realizaron una ruta interpretada que comenzó en el Echadero de los Camellos, atravesó el Chinero, Montaña Rajada y concluyó en el Islote de Hilario.

A lo largo del trayecto, los participantes contemplaron el tubo volcánico del Chinero, dialogaron sobre los usos tradicionales de los camellos y compartieron una tertulia en torno a fotografías antiguas, cuernos de cabra utilizados ancestralmente para la pesca y cestas de junco y palma donde solían recogerse los higos.

También se habló de los charcos formados en el litoral del espacio protegido, los huevos sancochados con el calor del volcán, la recogida y secado de la fruta o las leyendas y los juegos desarrollados bajo la sombra de higueras centenarias.

«Este proyecto nace porque queremos recuperar el vínculo con la ciudadanía, que la población sienta suyo el parque nacional y sea una aliada en la tarea colectiva que supone la conservación de Timanfaya», explicó el director-conservador del parque, Pascual Gil. Durante el mes de julio se organizará una nueva ruta interpretada con un grupo de mayores de Tinajo, el otro municipio lanzaroteño por el que discurre el parque.

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Por otra parte, parlamentario lanzaroteño y presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, logró ayer el compromiso del Gobierno de Canarias de poner en marcha una ayuda extraordinaria por sequía destinada a compensar las pérdidas sufridas por el sector vitivinícola en La Geria tras la campaña de 2025, una de las más difíciles en las últimas décadas.