El Cabildo de Lanzarote emite un informe desfavorable a la planta fotovoltaica prevista en Mácher por su impacto paisajístico

El Cabildo de Lanzarote ha formalizado su rechazo a la planta fotovoltaica proyectada en la localidad de Mácher, en el municipio de Tías, mediante la emisión de un informe desfavorable dentro del procedimiento administrativo que tramita el Gobierno de Canarias.

El anuncio fue realizado este miércoles por el presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort, durante una intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias. Según explicó, la institución ya ha trasladado oficialmente su posición contraria a una iniciativa que, a su juicio, no se ajusta al modelo de desarrollo territorial y energético que se pretende impulsar en la isla.

El proyecto Instalación Solar Fotovoltaica Tías I contempla la instalación de una planta fotovoltaica ocupando 28.721 metros cuadrados con 1.680 módulos solares y un centro de transformación, entre otras instalaciones.

Defensa del paisaje y del suelo agrario

El Cabildo sostiene que la implantación de energías renovables debe desarrollarse de forma compatible con la protección de los valores ambientales, paisajísticos y agrícolas de Lanzarote. En este sentido, Betancort señaló que la propuesta prevista en Mácher no encaja en la estrategia que la institución defiende para la implantación de instalaciones energéticas.

La posición del gobierno insular pasa por fomentar las energías limpias, pero priorizando su ubicación en espacios ya transformados por la actividad humana y evitando afecciones sobre terrenos con valor paisajístico o agrícola.

Lanzarote cuenta con una singularidad territorial reconocida internacionalmente y una importante tradición agrícola ligada a su paisaje volcánico, aspectos que han convertido el debate sobre la ubicación de infraestructuras energéticas en una cuestión recurrente en los últimos años.

Publicación del Ayuntamiento de Tías sobre la oposición a una planta fotovoltaica en Mácher.

Un expediente que sigue su tramitación

El informe emitido por el Cabildo forma parte del proceso de consultas que acompaña a la tramitación administrativa del proyecto. Aunque se trata de un pronunciamiento relevante dentro del expediente, la autorización final corresponde al Gobierno de Canarias, que deberá valorar los distintos informes y alegaciones presentados durante el procedimiento.

Desde la corporación insular se recuerda que la oposición al proyecto ha sido mantenida desde el inicio de la tramitación y responde a criterios relacionados con la ordenación del territorio y la planificación energética de la isla.

Cruce de declaraciones políticas

Durante su intervención, Betancort también criticó la actuación del PSOE en relación con este expediente, acusando a la formación de generar confusión entre la ciudadanía respecto al posicionamiento del Cabildo.

En la misma línea se expresó el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, quien aseguró que el Cabildo había dejado clara desde el principio su intención de informar negativamente sobre la iniciativa. Según indicó, la institución mantiene una postura favorable al desarrollo de las energías renovables, aunque considera imprescindible que estas instalaciones se integren dentro de una planificación ordenada y respetuosa con el territorio.