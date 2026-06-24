Haría reúne a vecinos y visitantes en una multitudinaria Noche del Fuego durante las fiestas de San Juan Bautista 2026

Haría vivió este martes uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales con la celebración de la tradicional Noche del Fuego, considerada el acto central de las festividades en honor a San Juan Bautista 2026. La jornada reunió a numerosos vecinos y visitantes en torno a una programación que combinó reconocimientos institucionales, tradiciones populares, espectáculos vinculados al fuego y una verbena que se prolongó hasta la madrugada.

La celebración volvió a consolidarse como una de las citas más concurridas del calendario festivo del municipio, reafirmando el arraigo que mantienen estas fiestas en el norte de Lanzarote.

La Noche del Fuego forma parte de una programación más amplia desarrollada durante el mes de junio con actividades culturales, deportivas, musicales y tradicionales organizadas con motivo de las fiestas patronales.

Noche del Fuego y Premios Haría 2026 en Lanzarote / La Provincia

Reconocimientos en una noche de homenaje y memoria

Los actos comenzaron con la entrega de los Premios Haría 2026, una distinción que este año recayó en el colectivo de artesanos y productores que forman parte de la iniciativa Haría Artesanal. El reconocimiento pone en valor la contribución de este grupo al desarrollo social, económico y cultural del municipio, así como su papel en la promoción de las tradiciones y los productos locales.

La ceremonia también estuvo marcada por un emotivo homenaje a la memoria de Juan Santana, quien fue nombrado, a título póstumo, Hijo Predilecto de Haría. El reconocimiento destacó la huella que dejó en la vida social y cultural de la localidad y su aportación al desarrollo del municipio a lo largo de los años.

Durante el acto institucional, el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, resaltó el valor simbólico de este tipo de ceremonias para reforzar la identidad colectiva y reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al crecimiento de la comunidad.

Noche del Fuego y Premios Haría 2026 en Lanzarote / La Provincia

La quema de Facundo, uno de los momentos más esperados

Tras los reconocimientos llegó uno de los instantes más emblemáticos de la noche: la tradicional quema de Facundo. Este personaje simbólico, presente desde el inicio de las fiestas patronales, se despidió hasta la próxima edición entre la expectación de los asistentes.

La quema representa para muchos vecinos un acto cargado de simbolismo, asociado al cierre de una etapa y al deseo de dejar atrás aquello que pertenece al pasado para dar paso a nuevas ilusiones.

La Danza del Fuego vuelve a ser protagonista

Otro de los grandes atractivos de la velada fue la Danza del Fuego, protagonizada por los conocidos Diablos de Haría. La representación, una de las imágenes más características de estas fiestas, reunió a numerosos espectadores que siguieron de cerca la actuación.

Ataviados con sus tradicionales túnicas, los participantes ejecutaron una coreografía entre llamas y hogueras al ritmo de los tambores. La puesta en escena recrea simbólicamente la victoria del bien sobre el mal y constituye una de las expresiones culturales más singulares de las fiestas de San Juan en el municipio norteño.

Fuegos artificiales y verbena hasta la madrugada

La noche alcanzó uno de sus puntos culminantes con el espectáculo de fuegos artificiales, que iluminó el cielo de Haría ante cientos de personas congregadas en el municipio. El espectáculo sirvió como cierre de los actos tradicionales y simbolizó la llegada del solsticio estival, un elemento históricamente asociado a las celebraciones de San Juan.

Después de la exhibición pirotécnica, la fiesta continuó con una multitudinaria verbena popular que llenó las calles de música y ambiente festivo. Vecinos, familiares y visitantes compartieron una noche de convivencia que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Según destacó el concejal de Festejos, Alberto de León, la elevada participación registrada demuestra el interés que siguen despertando estos actos tradicionales, además de su capacidad para dinamizar la actividad económica local durante las fiestas.