José Valle revalida la presidencia de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa para un nuevo mandato

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha abierto una nueva etapa en su trayectoria institucional tras celebrar la sesión constitutiva derivada del reciente proceso electoral para la renovación de los vocales que integran su Pleno. Con este acto, la corporación inicia oficialmente su cuarto mandato desde su creación y renueva sus órganos de gobierno para los próximos años.

Durante la sesión, los 24 vocales que forman parte del Pleno respaldaron la continuidad de José Valle al frente de la institución, que afrontará así su segundo mandato consecutivo como presidente de la entidad cameral.

El acto contó con la presencia del Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, representante del órgano tutelante de las cámaras de comercio en el archipiélago, encargado de supervisar el correcto desarrollo del proceso de constitución.

Nuevo Comité Ejecutivo para dirigir la actividad de la corporación

Además de la elección de la presidencia, la sesión sirvió para designar a los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo, órgano responsable de coordinar la actividad diaria de la institución y de impulsar las principales líneas de trabajo dirigidas al tejido empresarial de Lanzarote y La Graciosa.

La nueva estructura ejecutiva estará encabezada por José Valle como presidente. Le acompañarán María del Carmen Martinón en la Vicepresidencia Primera, José Antonio Martínez como vicepresidente segundo y Nayra Valls al frente de la tesorería.

El comité se completa con los vocales Beatriz Salazar, Raquel Caraballo, Rafael Lasso y Nicolás López, representantes de distintos ámbitos de la actividad económica insular.

La Cámara destaca que esta composición busca reflejar la diversidad del tejido empresarial de ambas islas y facilitar una gestión alineada con las necesidades de diferentes sectores productivos.

La colaboración público-privada, eje de la nueva etapa

Tras su reelección, José Valle señaló que uno de los principales objetivos del nuevo mandato será reforzar la cooperación entre administraciones públicas y empresas como herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de Lanzarote y La Graciosa.

Según trasladó, la institución pretende continuar promoviendo espacios de diálogo y colaboración que permitan avanzar en proyectos estratégicos para el territorio, apostando por un crecimiento sostenible y adaptado a los retos actuales de las islas.

La Cámara considera que la coordinación entre el sector público y el privado resulta fundamental para afrontar cuestiones relacionadas con la competitividad empresarial, la diversificación económica, la innovación y la generación de empleo.

Balance de un mandato marcado por el crecimiento de la entidad

La reelección de José Valle llega después de un periodo en el que la Cámara de Comercio experimentó un importante crecimiento organizativo y presupuestario.

Entre los datos destacados por la entidad figura el incremento de sus recursos económicos, pasando de un presupuesto cercano al millón de euros a una dotación de aproximadamente tres millones de euros. Este aumento permitió ampliar programas, servicios y acciones dirigidas al tejido productivo de Lanzarote y La Graciosa.

Asimismo, la corporación señala que durante el anterior mandato se produjo una ampliación de la plantilla técnica, duplicando el número de profesionales encargados de desarrollar proyectos y prestar asesoramiento a empresas, pymes y trabajadores autónomos.

Otro de los aspectos subrayados por la institución es el aumento del número de convenios suscritos con diferentes administraciones públicas, una circunstancia que ha contribuido a reforzar la colaboración institucional y la ejecución de iniciativas conjuntas.

Apoyo a empresas, pymes y autónomos

La Cámara de Comercio desempeña una función relevante como entidad de representación empresarial y como organismo de apoyo a emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Entre sus actividades habituales se encuentran el asesoramiento empresarial, la formación especializada, la internacionalización, la digitalización de negocios y el impulso de proyectos vinculados a la innovación y la competitividad.

Con la constitución de los nuevos órganos de gobierno, la corporación inicia una nueva etapa en la que continuará desarrollando estas funciones, al tiempo que busca consolidar su papel como interlocutor entre el sector empresarial y las administraciones públicas.

La renovación del Pleno y del Comité Ejecutivo marca el comienzo de un nuevo ciclo para la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. La institución afronta este periodo con el objetivo de fortalecer su estructura interna, ampliar los servicios que presta al tejido productivo y contribuir al desarrollo económico de ambas islas.