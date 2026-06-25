Lanzarote da luz verde a más de 2,7 millones de euros para proyectos municipales en Arrecife y Haría

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado la nominación de las subvenciones correspondientes al Plan de Cooperación Municipal de 2026 destinadas a los ayuntamientos de Arrecife y Haría. La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves y permitirá que ambas administraciones locales dispongan de financiación para ejecutar diversos proyectos de interés público.

La iniciativa forma parte de los programas de cooperación que la institución insular mantiene con los siete municipios de la isla con el objetivo de apoyar actuaciones vinculadas a infraestructuras, accesibilidad, sostenibilidad y mejora de los servicios públicos.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó durante el debate que estos planes constituyen una herramienta relevante para canalizar inversiones municipales y favorecer la ejecución de actuaciones que repercutan directamente en la ciudadanía. Asimismo, subrayó la voluntad de la corporación insular de continuar colaborando con los ayuntamientos para mejorar la eficacia de las inversiones públicas.

Más de 2,4 millones de euros para actuaciones en Arrecife

Según los criterios de distribución establecidos, basados en la participación municipal en los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) y en la población de cada municipio, Arrecife recibirá una subvención de 2.465.539,21 euros.

Los fondos estarán destinados a varios proyectos previstos por el consistorio capitalino. Entre ellos figura el reordenamiento urbano de la rotonda de Los Geranios-LZ3, una actuación orientada a mejorar la circulación y la organización del espacio urbano en uno de los puntos de conexión de la ciudad.

También se contempla la mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior en las zonas de Playa del Cable y La Bufona, una medida alineada con las políticas de reducción del consumo energético y modernización de las infraestructuras municipales. Además, el plan incluye la adquisición de tres vehículos eléctricos destinados al área de Obras Públicas.

Haría destinará los fondos a accesibilidad, pavimentación y servicios públicos

Por su parte, el Ayuntamiento de Haría contará con una asignación de 299.865,24 euros dentro de la anualidad de 2026.

Las actuaciones previstas incluyen la pavimentación de las calles Peña Redonda y Roque del Oeste, así como mejoras en la accesibilidad del paseo marítimo de Órzola. El programa también contempla la instalación de una pasarela peatonal en el Barranco La Negra, una infraestructura destinada a mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones.

Junto a estas actuaciones, el municipio tiene previsto adquirir un camión recolector de residuos de carga lateral para reforzar el servicio de recogida de basura.

El Cabildo confía en ejecutar los 6,3 millones previstos para este año

Durante la sesión plenaria, la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Planificación y Proyectos, María Tovar, puso en valor el trabajo que se está desarrollando para optimizar la inversión pública y facilitar que los ayuntamientos puedan ejecutar sus proyectos dentro de los plazos establecidos.

La responsable insular expresó la confianza del Cabildo en que los aproximadamente 6,3 millones de euros destinados durante este ejercicio a los Planes de Cooperación Municipal puedan ejecutarse en su totalidad y traducirse en mejoras tangibles para la población de Lanzarote.

Las subvenciones avanzan mientras continúan los procesos de regularización

La aprobación de estas nuevas subvenciones se produce paralelamente a los procedimientos de regularización de expedientes correspondientes a anualidades anteriores que no fueron justificadas en tiempo y forma.

En el caso de Arrecife, el Ayuntamiento mantiene pendiente el reintegro de 6.332.480,85 euros, además de 393.150,95 euros en concepto de intereses de demora. Asimismo, dispone hasta la primera quincena de julio para justificar otros 2.694.325 euros vinculados al plan de mejora de la accesibilidad correspondiente a 2024.

Según los datos expuestos durante el pleno, el consistorio capitalino ha recibido desde 2020 un total de 18.608.750,97 euros procedentes de estos programas de cooperación. De esa cantidad, la ejecución efectiva ronda los 6,6 millones de euros, lo que representa un 35,94 % del total.

Situación de Haría y del resto de municipios

En cuanto al Ayuntamiento de Haría, la corporación local realizó un reintegro voluntario de 964.191 euros. No obstante, permanece pendiente el abono de 6.599 euros correspondientes a intereses de demora.

Los datos facilitados durante el debate indican que el grado de ejecución de los fondos recibidos por este municipio alcanza el 56,33 %.

La consejera María Tovar añadió que el balance de expedientes pendientes también incluye 463,66 euros en intereses de demora por parte del Ayuntamiento de Teguise y otros 12.486,32 euros correspondientes al Ayuntamiento de Tinajo. Según explicó, el resto de corporaciones locales de la isla ya han completado los procesos de regularización de los fondos recibidos en anteriores anualidades.