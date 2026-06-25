Lanzarote reclama a AENA un descuento del 75% en el parquin del aeropuerto para residentes canarios

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este jueves una moción para reclamar al Gobierno de España y a AENA la aplicación de una bonificación del 75% en las tarifas del aparcamiento del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para los residentes canarios. La propuesta salió adelante con el respaldo de los grupos de gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria, mientras que el PSOE votó en contra.

La corporación insular considera que esta medida permitiría extender al estacionamiento una política similar a la que ya se aplica en los desplazamientos aéreos y marítimos entre Canarias y el resto del territorio nacional. El objetivo es reducir los costes derivados de la insularidad y facilitar la movilidad de quienes utilizan habitualmente las instalaciones aeroportuarias.

La insularidad y los desplazamientos frecuentes

Durante la defensa de la propuesta, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, argumentó que para muchos residentes de Lanzarote y La Graciosa el aeropuerto no representa únicamente un punto de partida para viajes de ocio. Según explicó, numerosas personas deben desplazarse regularmente por motivos sanitarios, académicos, laborales o administrativos.

La institución entiende que el descuento aplicado actualmente a los billetes de avión y barco para residentes reconoce las dificultades asociadas a la condición insular. En este contexto, considera que los costes del aparcamiento también forman parte de los gastos que afrontan muchos ciudadanos cuando necesitan viajar entre islas o al territorio peninsular.

Petición de medidas para los trabajadores del aeropuerto

La moción aprobada también pone el foco en la situación de los empleados que desarrollan su actividad diaria en el recinto aeroportuario. Según expuso el portavoz de Coalición Canaria, Samuel Martín, numerosos trabajadores de sectores como seguridad, limpieza, asistencia en tierra, restauración o comercio deben asumir costes de estacionamiento elevados para acudir a sus puestos de trabajo.

Por este motivo, el Cabildo solicita que se estudie la habilitación de plazas gratuitas o, en su defecto, tarifas reducidas específicas para el personal que presta servicio en el aeropuerto. La corporación considera que se trata de una medida necesaria para aliviar la carga económica que soportan estos profesionales.

María Jesús Tovar y Samuel Martín, en el Pleno del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Críticas al estado de conservación de la Terminal 1

Además de las reivindicaciones relacionadas con el aparcamiento, el acuerdo aprobado incluye una petición para que AENA acometa de forma urgente diversas actuaciones de mantenimiento en el aeropuerto.

El Cabildo denuncia que varias infraestructuras esenciales de la Terminal 1 presentan problemas desde hace meses. Entre las incidencias señaladas figuran averías en rampas mecánicas y ascensores que, según la institución, afectan a la accesibilidad y a la comodidad de los usuarios.

La corporación insular sostiene que estas deficiencias repercuten especialmente en personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y viajeros con equipaje, por lo que reclama una intervención inmediata para restablecer el funcionamiento normal de estos elementos.

También reclaman actuaciones en las zonas verdes

Otro de los aspectos incluidos en la moción se refiere al mantenimiento de los jardines y espacios exteriores del aeropuerto. Los grupos que respaldaron la iniciativa consideran que las zonas verdes presentan un estado de abandono y falta de conservación.

Según trasladó el Cabildo, la situación resulta especialmente llamativa al existir un contrato de jardinería en vigor para estas tareas. Por ello, la institución solicita que se refuercen las labores de mantenimiento y se mejore la imagen de los espacios exteriores de una infraestructura que constituye una de las principales puertas de entrada a Lanzarote.