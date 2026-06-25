Meetings FesTVal Lanzarote inaugura su tercera edición reivindicando la Isla como plató natural para el cine, la televisión y las grandes historias

La tercera edición de Meetings FesTVal Lanzarote ha arrancado este jueves en el espacio cultural El Almacén con un acto inaugural que ha reunido a representantes institucionales y profesionales del sector audiovisual, con el objetivo de reforzar el papel de la Isla como escenario de creación, televisión y proyección internacional.

El encuentro ha contado con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, el director de FesTVal, Joseba Fiestras, y el CEO de Prointel, Alejandro Ibáñez Nauta.

Todos ellos han coincidido en destacar la singularidad de Lanzarote como territorio con identidad propia, fuerte personalidad visual y un gran potencial para atraer producciones audiovisuales.

Lanzarote, mucho más que un destino turístico

Durante su intervención, Héctor Fernández subrayó que este tipo de encuentros permiten proyectar la isla más allá del turismo tradicional, vinculándola a la cultura, la creatividad y la generación de relato audiovisual. El responsable de SPEL-Turismo Lanzarote defendió que el paisaje de la Isla no solo es atractivo, sino también narrativo: un escenario capaz de inspirar historias y convertirse en parte activa de las producciones.

Por su parte, Migdalia Machín destacó la importancia de que Canarias acoja iniciativas que conecten cultura, conocimiento e industria audiovisual, y que permitan descentralizar la actividad cultural en el Archipiélago. La consejera puso el acento en la necesidad de seguir apoyando proyectos que generen oportunidades para el sector creativo canario y fomenten la colaboración entre instituciones, empresas y profesionales.

El director de FesTVal, Joseba Fiestras, agradeció la acogida de Lanzarote y destacó que el encuentro se ha consolidado como un espacio de diálogo entre profesionales de la televisión, la comunicación y el entretenimiento. Fiestras señaló que el objetivo del evento es acercar al público el trabajo que hay detrás de los grandes formatos audiovisuales y generar conversación en torno a la industria.

“Lanzarote es un plató de cine”

Uno de los momentos más destacados del acto llegó con la intervención de Alejandro Ibáñez Nauta, quien reivindicó el potencial cinematográfico de la Isla. El CEO de Prointel defendió que Lanzarote no debe entenderse solo como un decorado natural, sino como un territorio con identidad propia que merece historias diseñadas específicamente para su esencia.

Además, subrayó la importancia del talento y la coordinación de los equipos en las producciones audiovisuales, más allá de los grandes presupuestos, poniendo en valor la creatividad y el trabajo colectivo. La inauguración de Meetings FesTVal Lanzarote refuerza así la conexión entre turismo, cultura e industria audiovisual, tres sectores que encuentran en la Isla un espacio estratégico para la creación de contenidos y la promoción del destino.

La programación del evento continuará en los próximos días con encuentros, espectáculos y actividades abiertas al público, con la participación de profesionales de la televisión y la comunicación en España.