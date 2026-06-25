Noche Blanca de Teguise 2026: concierto de Cristina Ramos, tributo a Olga Tañón, el diseñador José Perea y la programación al completo

La Villa de Teguise volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con motivo de la celebración de la XIV edición de la Noche Blanca, una de las citas culturales más destacadas del calendario insular. El evento tendrá lugar el viernes 26 de junio bajo el lema Déjate ver, déjate llevar y reunirá una amplia programación que se extenderá desde las 16.00 horas hasta bien entrada la madrugada.

El Ayuntamiento de Teguise ha dado a conocer los detalles de una jornada que combinará cultura, patrimonio, música, gastronomía, espectáculos, actividades infantiles y propuestas participativas en distintos espacios del casco histórico.

La iniciativa busca atraer tanto a residentes como a visitantes y convertir las calles, plazas y edificios emblemáticos de la localidad en puntos de encuentro abiertos a toda la ciudadanía.

Una cita consolidada en la agenda cultural de Lanzarote

La Noche Blanca se ha consolidado durante los últimos años como uno de los acontecimientos culturales de mayor seguimiento en Lanzarote. Su fórmula combina la puesta en valor del patrimonio histórico de Teguise con una programación diversa que permite disfrutar de diferentes expresiones artísticas en un mismo entorno.

Desde el Ayuntamiento destacan que la celebración contribuye además a dinamizar la actividad económica local, especialmente en los sectores comercial y hostelero, al atraer a miles de personas al centro histórico durante una jornada de gran afluencia.

La programación ha sido diseñada para llegar a públicos de todas las edades, desde niños hasta jóvenes y adultos, incorporando propuestas musicales, escénicas, educativas y de ocio repartidas por distintos enclaves de La Villa.

La Plaza de Los Leones, epicentro de los grandes espectáculos

Uno de los principales focos de actividad será la Plaza de Los Leones, donde se concentrarán algunos de los espectáculos más destacados de la jornada.

Entre las propuestas previstas figura Sueños que Cobran Vida, una producción protagonizada por los Jóvenes del Musical de Teguise. También se desarrollará el espectáculo visual Mascarada y un desfile itinerante a cargo de la comparsa Los Cumbacheros, que recorrerá las calles del casco histórico aportando color y animación al ambiente festivo.

La programación de este espacio incluirá además la actuación de la cantante Cristina Ramos con su espectáculo De la Ópera al Rock, así como un tributo dedicado a la artista puertorriqueña Olga Tañón.

Tradición canaria y música popular en diferentes escenarios

La música vinculada a las tradiciones del archipiélago tendrá un papel destacado en varios puntos de La Villa. Los espacios de El Hoyo y La Tahona acogerán actuaciones de la Parranda La Aldaba, Gurfines Son del Puerto, Pal Porrón y Dani Valiente.

Por su parte, la Plaza Clavijo y Fajardo reunirá diferentes estilos musicales con la participación de grupos como Defecto Venturi, Kilombo Improvisado, Arpegio y Los Lola.

Esta combinación de propuestas pretende ofrecer una programación variada capaz de atraer a públicos con gustos musicales diferentes, manteniendo al mismo tiempo una presencia relevante del talento local y de los artistas vinculados a Lanzarote.

Patrimonio, música y gastronomía en espacios emblemáticos

La Noche Blanca también aprovechará algunos de los edificios más representativos de Teguise para acercar al público experiencias relacionadas con la cultura y las tradiciones locales.

La Escuela Municipal de Música abrirá sus puertas para albergar actuaciones de la Banda de Adultos y del Cuarteto de Clarinetes integrado por alumnado del centro.

Otro de los espacios destacados será el Molino de Teguise, donde los asistentes podrán conocer el proceso tradicional de elaboración del gofio. La actividad incluirá degustaciones y música acústica en directo, combinando divulgación cultural y entretenimiento.

Mientras tanto, la Casa Museo del Timple se transformará durante la jornada en un espacio gastronómico dedicado a la promoción de los productos locales. Allí se desarrollarán experiencias de maridaje entre vinos y elaboraciones del territorio, además de un concierto del timplista Alexis Lemes y una propuesta de videomapping proyectada sobre la fachada del edificio.

Olivia Duque (i) y Andoni Machín, en la presentación de la Noche Blanca 2026, en la Villa de Teguise / La Provincia

Amplia programación para el público infantil y juvenil

Las familias contarán con una oferta específica pensada para los más pequeños. La Plaza Maciot de Bethencourt albergará La Plaza de los Sueños, un espacio infantil que reunirá talleres, personajes inspirados en cuentos, atracciones, experiencias de realidad virtual y el musical infantil “Moraleja”.

La juventud también dispondrá de una programación propia en La Mareta Joven. Este espacio incluirá actividades creativas, talleres, propuestas inmersivas, actuaciones urbanas y sesiones de DJ, configurando una oferta adaptada a los intereses de los jóvenes asistentes.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destaca que la Noche Blanca 2026 se consolida “como una de las principales citas culturales de Lanzarote, una noche para disfrutar, compartir y dejarse llevar por la magia de La Villa y sus calles”. Además, subraya que este evento es una oportunidad para “dinamizar la actividad comercial y hostelera de Teguise y convertir su conjunto histórico en un espacio vivo y abierto a todos y todas”.

Duque agradece a todas “las áreas del Ayuntamiento de Teguise su implicación para que la Noche Blanca sea inolvidable y la población pueda disfrutarla al completo”.

El concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, resalta que se ha creado una programación adaptada “para que puedan disfrutar todos los públicos, desde los más pequeños hasta los adultos y los jóvenes”. “Hemos apostado por una propuesta variada, con espectáculos de calidad, actividades participativas y una amplia presencia del talento local para que cada persona encuentre una experiencia que le invite a descubrir la Noche Blanca a su manera”, afirma.

Momento de la presentación de la Noche Blanca de Teguise 2026 / La Provincia

Moda, danza y creatividad contemporánea

La Casa de la Cultura Ángel Guerra se convertirá en uno de los escenarios dedicados a las disciplinas artísticas contemporáneas.

Durante la jornada se celebrarán desfiles de diseñadores y marcas locales, reforzando la visibilidad del sector creativo de la isla. Entre las participaciones previstas destaca la presencia del diseñador José Perea.

El programa de este espacio se completará con la representación de Vidas y Vueltas, una propuesta de danza contemporánea creada por Siscu Ruz que se suma a la oferta cultural de la noche.

El Castillo de Santa Bárbara volverá a acoger “La Noche Negra”

Uno de los atractivos que regresa a la programación es La Noche Negra: Los Piratas, una experiencia teatral inmersiva que tendrá como escenario el Castillo de Santa Bárbara.

La actividad transformará este enclave histórico en un espacio de aventuras inspirado en relatos y leyendas relacionadas con la piratería. A lo largo de la noche se desarrollarán distintos pases para facilitar la participación del público.

La propuesta se ha convertido en una de las actividades más populares de anteriores ediciones gracias a la combinación de patrimonio histórico, interpretación teatral y participación de los asistentes.

Exposiciones, gastronomía internacional y espacios de encuentro

Además de los espectáculos principales, la Noche Blanca incorporará exposiciones de arte y fotografía, sesiones de música electrónica, actuaciones en vivo y una oferta gastronómica diversa.

La organización prevé que distintos rincones del casco histórico alberguen actividades simultáneas, permitiendo a los visitantes diseñar su propio recorrido en función de sus intereses.

A ello se sumará la participación activa del tejido comercial y empresarial de La Villa. Numerosos establecimientos mantendrán abiertas sus puertas durante buena parte de la jornada y ofrecerán iniciativas especiales vinculadas al evento.

Una invitación a vivir el casco histórico de otra manera

La celebración volverá a convertir el conjunto histórico de Teguise en un espacio abierto donde convivirán cultura, ocio, creatividad y patrimonio.

Desde la organización se anima tanto a residentes como a visitantes a acudir vestidos de blanco y participar en una jornada que busca reforzar el carácter cultural de La Villa y potenciar el atractivo de uno de los núcleos históricos más representativos de Canarias.

Con más de una decena de horas de actividades repartidas por diferentes escenarios, la XIV edición de la Noche Blanca aspira a repetir el éxito de convocatorias anteriores y consolidar a Teguise como uno de los principales referentes culturales de Lanzarote.

Un escaparate para el patrimonio histórico de Teguise

Uno de los aspectos más destacados de la Noche Blanca es su capacidad para poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de Teguise.

La Villa fue la primera capital de Lanzarote y conserva uno de los conjuntos históricos mejor preservados de Canarias. Sus calles empedradas, plazas, iglesias y edificios tradicionales se convierten durante esta jornada en parte esencial de la experiencia para quienes visitan el municipio.

La celebración permite descubrir espacios emblemáticos desde una perspectiva diferente, combinando el atractivo patrimonial con propuestas culturales contemporáneas.