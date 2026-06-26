Lanzarote reconoce la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de la isla

El auditorio de Jameos del Agua acogió este jueves 25 de junio el acto institucional de los Honores y Distinciones 2026, una ceremonia organizada por el Cabildo de Lanzarote para reconocer la labor de personas, entidades y colectivos cuya trayectoria ha dejado una huella en el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa desde distintos ámbitos.

Durante el evento se concedieron títulos de Hijo Predilecto, Hijos Adoptivos, así como los galardones Timanfaya de Oro y Jameos de Oro, destinados a poner en valor aportaciones relacionadas con la cultura, la ciencia, el deporte, la economía, la educación, la sostenibilidad, el patrimonio, la igualdad o la acción social.

La ceremonia reunió a representantes institucionales, familiares de los homenajeados y numerosos asistentes en uno de los espacios más emblemáticos de la isla, donde también hubo actuaciones musicales que pusieron el broche cultural a la jornada.

El Cabildo destaca el valor del compromiso con Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló durante su intervención que estas distinciones simbolizan el reconocimiento de toda la sociedad lanzaroteña hacia quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido a fortalecer la identidad insular.

Betancort afirmó que reconocer estas trayectorias supone también destacar valores como el compromiso, el esfuerzo, la solidaridad y el arraigo con la isla, subrayando que las personas y colectivos premiados forman ya parte de la memoria colectiva de Lanzarote.

El presidente aprovechó además su intervención para trasladar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano tras la tragedia ocasionada por un doble terremoto. Expresó la solidaridad de Lanzarote y La Graciosa con las personas afectadas y mostró la disposición de ambas islas para colaborar en todo aquello que contribuya a aliviar las consecuencias de la catástrofe. También tuvo unas palabras dirigidas a la comunidad venezolana residente en las islas, trasladándoles un mensaje de cercanía y apoyo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote agradeció a los galardonados sus aportaciones a la isla, al ser motivo de orgullo y ejemplo para todos

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó que las distinciones reflejan el importante capital humano existente en Lanzarote, poniendo en valor el trabajo desarrollado por personas y entidades que han contribuido a construir una sociedad más cohesionada y comprometida con sus raíces.

El consejero de Cultura, Jesús Machín, incidió en que estos reconocimientos permiten visibilizar la riqueza cultural, científica, patrimonial y social de Lanzarote y La Graciosa, al tiempo que sirven para reconocer a quienes han contribuido a conservar las tradiciones, impulsar el talento y proyectar la imagen de la isla dentro y fuera de Canarias.

Juan Santana, Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo

Uno de los principales reconocimientos de la jornada fue la concesión, a título póstumo, del nombramiento de Hijo Predilecto de Lanzarote a Juan Santana.

El Cabildo destacó su contribución al desarrollo social, económico y cultural de la isla, así como su permanente compromiso con la ciudadanía y con el progreso de Lanzarote. La institución considera que su legado continúa presente en la sociedad lanzaroteña y constituye un ejemplo de dedicación y servicio público.

Liz y Larry Yaskiel, nuevos Hijos Adoptivos

El pleno del Cabildo concedió el título de Hijos Adoptivos de Lanzarote al matrimonio británico formado por Liz y Larry Yaskiel, en reconocimiento a su labor divulgativa de la isla entre la comunidad anglosajona.

Llegados a Lanzarote a finales de los años setenta, ambos impulsaron la edición en inglés de la revista Lancelot, publicación trimestral que en 2026 alcanza los 42 años de trayectoria.

Durante más de cuatro décadas han servido de puente informativo para visitantes y residentes de habla inglesa, contribuyendo a difundir la imagen de Lanzarote como destino turístico y lugar de residencia. Su trabajo ya fue reconocido en 2023 con la Medalla del Imperio Británico.

Acto de entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote 2026 / La Provincia

Kenneth Gasque, distinguido por impulsar el Ironman Lanzarote

El también nombrado Hijo Adoptivo de Lanzarote, Kenneth Gasque, fue reconocido por su papel en la promoción deportiva de la isla gracias a la creación del Ironman Lanzarote.

El Cabildo destacó que esta prueba ha situado durante décadas a Lanzarote entre los destinos internacionales de referencia para el deporte de resistencia, generando un importante impacto deportivo, turístico y económico, además de fomentar valores relacionados con el esfuerzo y la superación.

Acto de entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote 2026 / La Provincia

Timanfaya de Oro para las Artes y las Ciencias

En el apartado de los Timanfaya de Oro, el reconocimiento en la categoría de Artes fue concedido, también a título póstumo, a Félix Hormiga.

La institución insular puso en valor una trayectoria artística vinculada a la identidad de Lanzarote, con una obra profundamente inspirada en el paisaje y la cultura de la isla, que continúa siendo un referente para nuevas generaciones de creadores.

En el ámbito científico, el Timanfaya de Oro fue para la astrofísica lanzaroteña Mar Carretero Castrillo, actualmente investigadora en el European Southern Observatory, en Chile.

Licenciada en Física y doctora en Astrofísica por la Universitat de Barcelona, Carretero fue reconocida en 2024 con el tercer premio La Vanguardia de la Ciencia por el descubrimiento de las llamadas estrellas fugitivas de la Vía Láctea. Además, ha recibido reconocimientos de la Unión Astronómica Internacional y ha participado en congresos científicos celebrados en distintos países.

Los Jameos de Oro reconocen el trabajo en múltiples ámbitos

El acto también sirvió para entregar los tradicionales Jameos de Oro, que distinguen la labor desarrollada por personas, entidades y colectivos en diferentes sectores.

En el ámbito social, el reconocimiento recayó en ADISLAN, por su trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias, impulsando la inclusión y la igualdad de oportunidades.

En la categoría económica fue distinguida Bodega La Geria, que celebra en 2026 su 130 aniversario. El Cabildo destacó su trayectoria dentro del sector vitivinícola lanzaroteño y su capacidad para mantener la tradición incorporando al mismo tiempo procesos de innovación.

Doble reconocimiento al deporte

El deporte tuvo una presencia destacada en esta edición de los premios.

El Jameo de Oro Deportivo fue concedido a Hecher Sosa, por su trayectoria y por su contribución al desarrollo del deporte en Lanzarote, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación.

Acto de entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote 2026 / La Provincia

Además, el Club Deportivo Teguise recibió un Jameo de Oro Deportivo de carácter excepcional, coincidiendo con el centenario de la entidad.

El Cabildo reconoció la trayectoria del club como uno de los referentes históricos del fútbol lanzaroteño y destacó su aportación a la cohesión social y a la identidad del municipio.

Reconocimientos a la cultura, el turismo y la acción humanitaria

Entre los premiados también figuran los Ranchos de Pascua de Lanzarote, que recibieron el Jameo de Oro a la Cultura Tradicional por su papel en la conservación de una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas del patrimonio insular.

En el ámbito turístico, el galardón fue para la Asociación Insular de Guías de Turismo Habilitados de Lanzarote (APIT), en reconocimiento a la labor que desarrollan los guías oficiales en la divulgación del patrimonio histórico, natural y cultural de la isla.

El Jameo de Oro Humanitario recayó en Salvamento Marítimo, destacando el trabajo realizado por sus profesionales y equipos de intervención en el rescate de personas migrantes que llegan a Canarias a través de la Ruta Atlántica.

Solidaridad, educación, sostenibilidad e igualdad

La cooperante Cristina Martel recibió el Jameo de Oro a la Solidaridad Internacional por su compromiso con las personas más vulnerables y su labor humanitaria.

En educación, el reconocimiento fue para UNED Lanzarote, cuya actividad comenzó en la isla en 1973 y que ha facilitado durante más de cinco décadas el acceso a estudios universitarios mediante un modelo de enseñanza semipresencial y a distancia.

La categoría de Sostenibilidad distinguió a Ana Carrasco, por su trabajo al frente de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, impulsando políticas de conservación del territorio y sensibilización ambiental.

Por su parte, el Club de Lucha Femenino Tinecheide recibió el Jameo de Oro a la Igualdad, por su contribución a la promoción de la participación femenina en la lucha canaria y por transmitir entre las nuevas generaciones valores ligados a este deporte tradicional.

El patrimonio cultural también recibe un amplio reconocimiento

Dentro del apartado patrimonial, el Sector Camellar de Lanzarote obtuvo el Jameo de Oro al Patrimonio Cultural, en reconocimiento a su papel en la conservación de una actividad estrechamente vinculada al paisaje volcánico y al Parque Nacional de Timanfaya.

Asimismo, el Cabildo concedió un Jameo de Oro de carácter excepcional a Vicenta Bravo Marrero, cuya trayectoria relacionada con la memoria popular, las tradiciones y la cultura del sur de Lanzarote fue ampliamente aplaudida por el público asistente.

La homenajeada recibió una prolongada ovación en reconocimiento a toda una vida ligada a los salares y a la conservación de las costumbres populares de la isla.

La música cerró una ceremonia cargada de simbolismo

El acto comenzó con la interpretación del Himno de Canarias y continuó con la actuación de Almudena Hernández, acompañada por los músicos José Vicente Pérez y Adrián Niz.

El cierre de la ceremonia estuvo protagonizado por el músico, compositor y productor lanzaroteño Ale Acosta, cuyo último trabajo está dedicado íntegramente a Lanzarote. Entre sus reconocimientos figura el premio a la Mejor Canción de Música Electrónica concedido por la Academia de la Música de España por el tema "La Ceniza", además de varias nominaciones a los Latin Grammy y otros galardones nacionales.