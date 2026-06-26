Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rafa Nadal hotel FuerteventuraAyuda VenezuelaEstadio de Gran CanariaAccidente Las PalmasFiesta ilegal Gran CanariaUD Las Palmas
instagramlinkedin

Un niño de cinco años, grave tras ahogarse en una piscina de Lanzarote

El menor presentaba signos de ahogamiento y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa

Niña en una piscina

Niña en una piscina / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un menor de cinco años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero de Tías, en Lanzarote. El niño fue rescatado del agua con signos de ahogamiento y tuvo que ser estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario antes de su traslado al hospital.

El incidente ocurrió este viernes, 26 de junio de 2026, a las 18:12 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que el menor había sido sacado de la piscina y necesitaba asistencia urgente.

El menor fue estabilizado antes del traslado

Tras recibir el aviso, el CECOES 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el establecimiento hotelero se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

El personal sanitario valoró y asistió al menor en el lugar. Después de estabilizarlo, fue evacuado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

Además de los recursos sanitarios, en el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los servicios policiales se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, la información oficial solo confirma que el menor fue rescatado de la piscina con signos de ahogamiento y que su estado era grave en el momento del traslado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Playa Honda celebrará la Noche de San Juan con actividades familiares, música y la tradicional hoguera junto al mar en Lanzarote
  2. Condenan a 12 años de prisión a un profesor por abusar de tres alumnas en un colegio de Lanzarote
  3. Arrecife revive el espíritu de San Juan con hogueras en once barrios y una gran celebración en El Reducto
  4. El Puerto de Arrecife recibe por primera vez una plataforma offshore y abre una nueva etapa para la actividad portuaria de Lanzarote
  5. Multitudinaria marea blanca en Lanzarote para exigir la continuidad del Servicio de Geriatría en el Hospital Insular
  6. Costa Teguise acoge un concierto gratuito con tributos a Adele y Mecano
  7. Lanzarote reclama a AENA un descuento del 75% en el parquin del aeropuerto para residentes canarios
  8. Noche Blanca de Teguise 2026: programación, horarios y actividades en el casco histórico de La Villa

Un niño de cinco años, grave tras ahogarse en una piscina de Lanzarote

Un niño de cinco años, grave tras ahogarse en una piscina de Lanzarote

Una turista peninsular pensaba que era gratis y se cabrea al pagar en un mirador de Lanzarote

Noche Blanca de Teguise 2026: concierto de Cristina Ramos, tributo a Olga Tañón, el diseñador José Perea y la programación al completo

Noche Blanca de Teguise 2026: concierto de Cristina Ramos, tributo a Olga Tañón, el diseñador José Perea y la programación al completo

Lanzarote reconoce la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de la isla

Lanzarote reconoce la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de la isla

Yaiza cierra al baño la playa del pueblo de Playa Blanca tras un vertido de aguas residuales

Yaiza cierra al baño la playa del pueblo de Playa Blanca tras un vertido de aguas residuales

San Bartolomé adjudica parcelas industriales a ILUNION para crear 100 empleos en una lavandería en Playa Honda

San Bartolomé adjudica parcelas industriales a ILUNION para crear 100 empleos en una lavandería en Playa Honda

Molinos como la torre Eiffel: la Fundación César Manrique revela la dimensión de la eólica marina en Lanzarote

Molinos como la torre Eiffel: la Fundación César Manrique revela la dimensión de la eólica marina en Lanzarote

Salvamento lleva a Lanzarote a 81 migrantes que iban en una neumática, 7 de ellas menores

Salvamento lleva a Lanzarote a 81 migrantes que iban en una neumática, 7 de ellas menores
Tracking Pixel Contents