Un niño de cinco años, grave tras ahogarse en una piscina de Lanzarote

Un menor de cinco años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero de Tías, en Lanzarote. El niño fue rescatado del agua con signos de ahogamiento y tuvo que ser estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario antes de su traslado al hospital.

El incidente ocurrió este viernes, 26 de junio de 2026, a las 18:12 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que el menor había sido sacado de la piscina y necesitaba asistencia urgente.

El menor fue estabilizado antes del traslado

Tras recibir el aviso, el CECOES 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el establecimiento hotelero se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

El personal sanitario valoró y asistió al menor en el lugar. Después de estabilizarlo, fue evacuado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

Además de los recursos sanitarios, en el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los servicios policiales se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Por el momento, la información oficial solo confirma que el menor fue rescatado de la piscina con signos de ahogamiento y que su estado era grave en el momento del traslado.