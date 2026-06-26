San Bartolomé adjudica parcelas industriales a ILUNION para crear 100 empleos en una lavandería en Playa Honda

El Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, ha adjudicado cinco parcelas municipales situadas en la Zona Industrial de Playa Honda a ILUNION Lavanderías de Canarias S.A.U. para desarrollar una nueva planta industrial de lavandería. El proyecto contempla una inversión de 10 millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo, de los que el 75% estarán destinados a personas con discapacidad.

La adjudicación se produce tras la finalización del procedimiento de concurso público convocado por el consistorio para la venta conjunta de las parcelas 2, 3, 4, 5 y 11, que suman cerca de 5.000 metros cuadrados y se encuentran en una zona estratégica para el desarrollo empresarial del municipio.

Un proyecto industrial con impacto económico y social

La iniciativa impulsada por ILUNION prevé la construcción de una lavandería industrial con capacidad para procesar hasta 30.000 kilos de ropa al día. Las instalaciones estarán orientadas principalmente a prestar servicio a los sectores hotelero, sociosanitario e industrial de Lanzarote, actividades con una importante presencia en la economía insular.

El proyecto contempla una inversión distribuida en 4 millones de euros para la construcción de las instalaciones, 3,5 millones para equipamientos e instalaciones técnicas y 2,5 millones destinados a maquinaria especializada, con el objetivo de dotar a la planta de tecnología adaptada a las necesidades actuales del sector.

La creación de empleo, uno de los aspectos más destacados

Uno de los elementos que mayor peso ha tenido en la adjudicación es el compromiso de generación de empleo. Según la propuesta presentada por ILUNION, la futura planta permitirá crear un centenar de puestos de trabajo, reservando tres de cada cuatro empleos a personas con discapacidad.

Este aspecto se enmarca en el modelo de los Centros Especiales de Empleo, cuya finalidad es facilitar la integración laboral de personas con discapacidad mediante la creación de puestos de trabajo adaptados y el desarrollo de actividades económicas competitivas.

Además del impacto social, la iniciativa también contribuirá a incrementar la actividad económica vinculada a la industria y a los servicios auxiliares en Lanzarote.

La propuesta obtuvo la máxima valoración

El Ayuntamiento informa de que la oferta presentada por ILUNION alcanzó la máxima puntuación prevista en el concurso, obteniendo 100 puntos tras la evaluación de los distintos criterios establecidos en las bases.

Entre los aspectos valorados figuraban el volumen de inversión comprometido, el número de empleos previstos, el porcentaje de contratación de personas con discapacidad y el calendario previsto para la puesta en funcionamiento de la actividad.

La adjudicación supone la culminación del procedimiento administrativo iniciado por el consistorio para poner en uso estas parcelas municipales mediante proyectos con capacidad para generar actividad económica y empleo estable.

"Un proyecto transformador para Lanzarote"

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que esta operación representa “una apuesta decidida por un modelo de desarrollo económico que combina inversión, generación de empleo de calidad e inclusión social”.

“Estamos hablando de un proyecto transformador para nuestro municipio y para toda la isla. No solo supone una inversión privada muy importante, sino que además genera oportunidades laborales reales para colectivos que encuentran más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Este es el tipo de iniciativas que queremos atraer a San Bartolomé: empresas comprometidas con el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo económico de Lanzarote”, señaló el alcalde.

Pérez subrayó además que la ubicación de esta nueva industria en la Zona Industrial de Playa Honda contribuirá a reforzar el tejido productivo local y a consolidar el papel estratégico del municipio como motor económico de la isla.

Un retorno social y económico para los ciudadanos

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Marlene Romero, puso en valor el trabajo realizado desde el Ayuntamiento para poner a disposición suelo industrial destinado a proyectos capaces de generar un retorno social y económico para la ciudadanía.

Marlene Romero, concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Lanzarote, este viernes, durante la presentación del proyecto de Ilunion en la zona industrial de Playa Honda / La Provincia

“Hemos trabajado para que estas parcelas municipales se conviertan en una oportunidad de crecimiento para San Bartolomé. La adjudicación responde a una visión de planificación urbanística que busca aprovechar el suelo disponible para atraer inversiones productivas, generar actividad económica y crear empleo estable y de calidad”, afirmó Romero.

La edil recordó que el proyecto se desarrollará sobre una superficie conjunta cercana a los 5.000 metros cuadrados, una dimensión que permite la implantación de una infraestructura industrial moderna y adaptada a las necesidades actuales de los sectores productivos de la isla.