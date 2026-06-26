Una turista peninsular pensaba que era gratis y se cabrea al pagar en un mirador de Lanzarote

Una turista peninsular ha generado debate en redes tras mostrar su “decepción e indignación” al descubrir que debía pagar entrada para acceder al Mirador del Río, uno de los enclaves más conocidos de Lanzarote. Su reacción fue directa: “Ya no saben cómo sacarnos el dinero”.

La visitante, identificada en TikTok como @iriswirisss, asegura que antes de acudir había consultado en Internet y había encontrado que el acceso era gratuito. Sin embargo, al llegar al recinto, situado en el municipio de Haría, le informaron de que debía abonar la entrada para poder pasar.

La sorpresa al llegar a la entrada del mirador

Según relata en el vídeo, la joven no fue la única que se encontró con esa situación. Afirma que otros visitantes también decidieron darse la vuelta al comprobar que había que pagar para acceder al interior del espacio.

La turista preguntó entonces si también era necesario abonar entrada en caso de querer entrar solo para consumir en la cafetería. Según su versión, la respuesta fue que debía pagar la entrada y, además, lo que consumiera dentro.

“Me van a soplar 100 pavos”, asegura que pensó en ese momento.

“No sois los únicos que vivís del turismo”

La reacción de la visitante fue de enfado. En el vídeo, criticó el cobro de la entrada y afirmó: “Ya no saben cómo sacarnos el dinero”.

También contó que la persona que la atendió le respondió que “los canarios tenemos que vivir del turismo”. La joven replicó con otra frase que ha avivado la conversación en redes: “Yo también tengo que vivir con mi sueldo. Lanzarote no es la única isla que tiene que vivir del turismo, me quedo tiesa”.

Su comentario ha abierto un debate sobre el coste de los espacios turísticos en Canarias, la información que aparece en buscadores y la percepción de algunos visitantes sobre el pago por acceder a enclaves emblemáticos.

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La web oficial sí recoge el precio de entrada

Aunque la turista asegura que había visto en Internet que el acceso era gratuito, la página oficial del Mirador del Río sí informa de que el espacio cuenta con entrada y permite comprarla online.