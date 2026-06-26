Yaiza cierra al baño la playa del pueblo de Playa Blanca tras un vertido de aguas residuales

El Ayuntamiento de Yaiza ha decretado el cierre temporal de la playa del pueblo de Playa Blanca, conocida también como la playa pequeña de la localidad, tras registrarse un vertido de aguas residuales en la tarde de ayer jueves. La medida responde a criterios preventivos y permanecerá en vigor hasta que los análisis microbiológicos confirmen que el agua reúne las condiciones sanitarias necesarias para el baño.

La decisión se ha adoptado siguiendo las indicaciones de la Inspección Sanitaria del Servicio Canario de la Salud, que recomienda mantener prohibido tanto el acceso como el baño mientras se verifica la calidad del agua.

El vertido se originó por un atasco en la red de saneamiento

Según ha informado el Ayuntamiento, la incidencia tuvo su origen en un atasco en una arqueta de la red de saneamiento, situada en la zona del Parque Mediterráneo. Como consecuencia, se produjo un vertido de aguas residuales que alcanzó el entorno de la playa.

Tras detectarse el problema, el consistorio activó las medidas previstas para este tipo de situaciones, procediendo al cierre del arenal, la instalación de señalización informativa y la restricción del acceso al público con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la salud de los usuarios.

Los análisis determinarán cuándo podrá reabrirse la playa

El protocolo sanitario establece que las muestras de agua se tomarán previsiblemente el domingo, una vez transcurrido el plazo fijado para este tipo de incidencias. Posteriormente, las muestras serán analizadas para comprobar la presencia de posibles contaminantes microbiológicos.

El Ayuntamiento prevé disponer de los resultados durante la jornada del lunes. Si los parámetros analizados cumplen con los niveles exigidos por la normativa sanitaria, la Playa del Pueblo volverá a abrirse al baño y al uso público.

Hasta entonces, las autoridades municipales mantendrán vigentes todas las medidas preventivas y continuarán informando sobre la evolución de la situación.

El Ayuntamiento recomienda utilizar otras playas del municipio

Mientras permanezca vigente la prohibición, el Ayuntamiento de Yaiza solicita a residentes y visitantes que respeten la señalización instalada y eviten acceder a la playa afectada.

Como alternativa, el consistorio recuerda que el municipio cuenta con otros enclaves habilitados para el baño, entre ellos Playa Dorada, Flamingo y las playas de Papagayo, siempre que las condiciones del mar y las indicaciones de seguridad lo permitan.