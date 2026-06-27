El Almacén acoge tres exposiciones que reflejan las tendencias en Lanzarote

El Almacén inauguró este viernes 26 una nueva propuesta de artes plásticas y visuales con las exposiciones Identidad, de Will Encarnación, en la Sala Cubo; Antitemática, de Juan Arranz, en la Sala Aljibe; y la videoinstalación Arqueología del ciclo, de Atchen Pounapal, en la Salita. Las tres muestras podrán visitarse hasta el 26 de septiembre, junto a la instalación artística, ya presente, de Laura López Balza. La presentación contó con la participación de la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo; de los artistas Will Encarnación, Juan Arranz y Atchen Pounapal; y de la comisaria de las muestras, Nira Cabrera.

La consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, destacó que «El Almacén vuelve a convertirse en un espacio para descubrir el talento artístico que se desarrolla en Lanzarote, con propuestas muy distintas entre sí que invitan a reflexionar, dialogar y acercarse al arte contemporáneo desde diferentes lenguajes». La comisaria Nira Cabrera señaló que «estas tres propuestas reflejan la diversidad de lenguajes y miradas que conviven actualmente en la creación artística de Lanzarote, ofreciendo al visitante un recorrido por discursos muy distintos, pero unidos por una misma voluntad de investigación y experimentación artística».

‘Identidad’

La Sala Cubo acoge Identidad, un proyecto en el que Will Encarnación lleva varios años investigando sobre la figura humana como expresión identitaria desde una perspectiva crítica. Su pintura, de fuerte carácter expresivo, utiliza empastes, veladuras y aguadas para alejarse de la representación literal del cuerpo y explorar cuestiones relacionadas con la raza, la migración, la sexualidad o el sentimiento de pertenencia.

La exposición propone un recorrido por una serie de obras donde el cuerpo aparece transformado, fragmentado o en constante construcción, convirtiéndose en un espacio simbólico desde el que abordar cuestiones sociales y personales. Will Encarnación explicó que «a través de estas obras intento hablar de las experiencias y de los contextos culturales que nos atraviesan, utilizando el cuerpo como un espacio donde se hacen visibles muchas de esas realidades».

‘Antitemática’

Con Antitemática, Juan Arranz presenta un conjunto de pinturas vinculadas a la nueva figuración contemporánea que reivindican la libertad creativa y la curiosidad como motores del proceso artístico. Cada obra propone un universo propio y rechaza una lectura lineal o un discurso cerrado. La muestra reúne piezas de intereses diversos, donde conviven imágenes, referencias y realidades distintas sin someterse a un único hilo conductor.

‘Arqueología del ciclo’

En la Salita, Atchen Pounapal presenta Arqueología del ciclo, una videoinstalación que combina imagen, sonido y objetos para reflexionar sobre la temporalidad, la repetición y la permanencia de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. La propuesta se completa con dos vitrinas que reúnen cerámicas, antigüedades, fotografías, vestuario y otros objetos concebidos como un gabinete de curiosidades que dialoga con la pieza audiovisual y amplía su universo simbólico. Atchen Pounapal explicó que «esta videoinstalación nace del deseo de abandonar las representaciones convencionales para abrir un espacio donde cada persona pueda construir su interpretación sobre el tiempo, los ciclos y aquellos símbolos que forman parte de nuestra memoria colectiva».

Otras actividades

Las tres exposiciones contarán con un programa de visitas guiadas por David Machado los días 27 de junio; 14 y 25 de julio; 4 y 22 de agosto; y 8 y 12 de septiembre. Además, el 15 de julio, a las 19.00 horas, El Almacén acogerá una performance de Atchen Pounapal; el 22 de septiembre, a las 19.00 horas, la Sala Cubo acogerá de una conversación entre Will Encarnación y Nira Cabrera en torno a la exposición Identidad. n