El parlamentario Yoné Caraballo (NC-BC) anuncia su candidatura al Cabildo de Lanzarote en las elecciones de 2027

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) celebró este sábado la II Convención Isla-Hogar de Lanzarote y La Graciosa, un encuentro en el que la formación renovó sus órganos de dirección insulares y avanzó las principales líneas políticas con las que pretende afrontar el próximo ciclo electoral. Durante la jornada también se confirmó la intención del actual parlamentario canarista por la isla, Yoné Caraballo, de encabezar la candidatura del partido al Cabildo de Lanzarote en las elecciones previstas para mayo de 2027.

La convención tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Arrecife y reunió a representantes locales de la organización, además de miembros de la dirección nacional. Entre los asistentes se encontraban la presidenta de los órganos nacionales, Natalia Santana; el secretario nacional de Organización, Ayoze Corujo; y el secretario general de la formación, Luis Campos.

Renovación de los órganos insulares

Uno de los principales asuntos abordados fue la renovación de la estructura interna de NC-BC en Lanzarote y La Graciosa. Durante la convención se procedió a la elección de los nuevos integrantes del Tagoror-Asamblea Insular y del Sábor-Ejecutiva Insular, órganos encargados de la dirección política y organizativa de la formación en ambas islas.

Como resultado de este proceso, Belén Machín fue elegida presidenta de los órganos insulares, mientras que Yoné Caraballo asumirá las funciones de secretario insular de NC-BC.

La formación considera que esta renovación abre una nueva etapa de trabajo con la vista puesta en la preparación de las próximas elecciones autonómicas y locales.

Yoné Caraballo anuncia su intención de liderar la candidatura al Cabildo

El momento de mayor relevancia política de la convención llegó con el anuncio realizado por Yoné Caraballo, quien confirmó que su objetivo es liderar la candidatura de Nueva Canarias-Bloque Canarista a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote en los comicios de 2027.

Durante su intervención, explicó que el proyecto político con el que concurrirá a las elecciones llevará como eje la idea de "Recuperar Lanzarote", una propuesta que, según expuso, pretende situar nuevamente a la ciudadanía en el centro de las decisiones que afectan al futuro de la isla.

Caraballo sostuvo que es necesario replantear la gestión de diferentes áreas estratégicas para responder a los retos actuales del territorio.

II Convención Isla Hogar de Lanzarote y La Graciosa en la Casa de la Juventud de Arrecife, este sábado / La Provincia

Vivienda, agua y sostenibilidad, entre las prioridades

Entre las cuestiones destacadas durante su intervención figuraron la vivienda, la gestión del agua, la ordenación del territorio, la sostenibilidad y los servicios públicos.

Respecto al desarrollo turístico, manifestó que, si accede a la Presidencia del Cabildo, impulsará una moratoria para la creación de nuevas camas turísticas en Lanzarote. Según explicó, esta medida tendría como finalidad frenar el crecimiento urbanístico que considera excesivo y priorizar la calidad de vida de la población residente frente al incremento continuo de la oferta alojativa.

En materia de vivienda, defendió la necesidad de adoptar medidas para facilitar el acceso a un hogar a la población residente. Entre las propuestas planteadas durante su discurso mencionó la posibilidad de limitar los precios del alquiler y aumentar la presión fiscal sobre quienes, según afirmó, realizan prácticas especulativas con viviendas.

Propuesta para la gestión pública del agua

Otro de los compromisos anunciados durante la convención hace referencia al ciclo integral del agua.

Caraballo expresó su intención de recuperar una gestión completamente pública de este servicio, bajo la responsabilidad directa del Cabildo de Lanzarote. El objetivo, según explicó, sería garantizar un sistema que priorice la eficiencia, la transparencia y el interés general.

La gestión del agua constituye desde hace años uno de los asuntos de mayor relevancia en Lanzarote debido a las características climáticas de la isla y a la necesidad de asegurar el abastecimiento tanto a la población residente como a la actividad económica.

Defensa de la sanidad pública

Durante su intervención también hubo referencias a la situación sanitaria de la isla.

El dirigente de NC-BC mostró su respaldo a la manifestación celebrada recientemente en defensa del Hospital Insular de Lanzarote y de la sanidad pública. En este contexto, defendió la necesidad de reforzar los servicios públicos como parte de las prioridades políticas de su proyecto.

Según manifestó, la mejora de la atención sanitaria forma parte de la idea de "Recuperar Lanzarote", junto con otras medidas destinadas a fortalecer los servicios esenciales para la ciudadanía.

El partido inicia una nueva etapa

La II Convención Isla-Hogar concluyó con el respaldo de la militancia al nuevo equipo directivo y con el compromiso de la organización de iniciar una nueva fase de trabajo orientada a preparar las elecciones de 2027.

Con la renovación de sus órganos internos y el anuncio de su futuro candidato al Cabildo, Nueva Canarias-Bloque Canarista comienza a definir su estrategia política para los próximos años en Lanzarote y La Graciosa.

Las propuestas presentadas durante la convención forman parte del planteamiento político expuesto por la formación y previsiblemente marcarán el debate interno y la elaboración de su programa electoral de cara a la próxima cita con las urnas.