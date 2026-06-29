El Cabildo de Lanzarote sanciona a seis buggies por circular ilegalmente en el Barranco de Las Piletas

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente, abre un expediente sancionador por la circulación de seis vehículos tipo buggy en caravana fuera de carreteras, caminos o pistas autorizadas en el Barranco de Las Piletas, en Guatiza. La actuación parte de una denuncia de agentes del SEPRONA de la Guardia Civil por una posible vulneración de la normativa de protección del medio natural.

Los hechos se produjeron el 14 de enero, cuando los agentes comprobaron que una excursión organizada abandonó el camino existente para circular por una senda y terrenos no habilitados. El recorrido se desarrolló dentro de un ámbito clasificado como Suelo Rústico de Protección Paisajística.

180 euros por persona para circular fuera de la red autorizada

Según el acta de denuncia, los participantes abonaron 180 euros por persona para realizar la actividad. El expediente se centra en la circulación de una caravana de buggies fuera de la red autorizada, una práctica que la legislación autonómica restringe en el medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, señala que “el Cabildo mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier actividad que suponga un deterioro de nuestros espacios naturales o que incumpla las normas de protección ambiental”. Añade que “el disfrute del territorio debe ser siempre compatible con su conservación”.

Especies protegidas que pueden verse afectadas

El expediente incorpora un informe técnico que advierte de que la reiteración de excursiones de este tipo puede ocasionar molestias sobre especies protegidas presentes en la zona. Entre ellas figuran el cernícalo majorero, la lechuza majorera y el guirre, este último catalogado en peligro de extinción.

Martín defiende que “la normativa existe para preservar un patrimonio natural único y garantizar que las actividades económicas y turísticas se desarrollen con absoluto respeto al paisaje y a los valores ambientales de Lanzarote”. El consejero añade que “quien actúe al margen de las reglas deberá asumir las consecuencias”.

Control sobre las rutas en el medio natural

Desde el Área de Medio Ambiente recuerdan que la circulación de caravanas de más de tres vehículos fuera de la red oficial de rutas en el medio natural está prohibida por la legislación autonómica. La norma busca limitar el impacto de este tipo de actividades sobre espacios con valores paisajísticos y ambientales.

El Cabildo de Lanzarote sostiene que continuará con actuaciones de control ante conductas que pongan en riesgo la conservación de los espacios naturales de la isla. El caso de Guatiza vuelve a situar el foco en la compatibilidad entre las actividades turísticas motorizadas y la protección del territorio insular.