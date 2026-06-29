Los centros de arte y turismo de Lanzarote logran beneficios pese a caer los visitantes

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo cerraron 2025 con un resultado operativo de 15,2 millones de euros y un beneficio neto auditado de 1,9 millones de euros a pesar de registrar un ligero descenso del 0,3% en el número de visitantes. Los espacios creados por César Manrique recibieron 2.956.406 visitantes en 2025 frente a los 2.967.397 del año 2024. Estos resultados consolidan la estrategia impulsada durante la presente legislatura basada en la generación de más ingresos, más beneficios y bienestar para Lanzarote mediante una gestión más eficiente y responsable de los recursos.

El consejero de la entidad, Ángel Vázquez, anunció ayer que el volumen de negocio se elevó hasta los 52,5 millones de euros. «Ese es el camino que nos hemos marcado, el objetivo de nuestra estrategia», señaló Vázquez, quien apuntó a «la actualización de tarifas, el nuevo cálculo de los cánones; el control del gasto corriente, el trabajo y la ilusión de los trabajadores y la gestión responsable de los recursos técnicos y humanos» como los «grandes pilares sobre los que se asienta un modelo de gestión que nos ha permitido incrementar nuestra contribución al bienestar de la población de la Isla y, de forma simultánea, reducir la presión de la huella humana sobre la obra de Manrique». Sobre la redistribución de los beneficios generados a raíz de la actividad turística de la entidad, Vázquez apuntó que se devengaron 7.560.405,51 euros al Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Haría, Yaiza y Tinajo en concepto de cánones durante 2025. A los consistorios se les devengaron 5.593.695,65 euros, un 138,2% más que en el año 2022. Por municipios, Haría recibió 2,8 millones de euros, frente a los 1,2 millones de euros de 2022, Yaiza 729.197,86 euros (365.652,93 en 2022) y Tinajo 1,9 millones de euros, frente a los poco más de 726 mil euros del año 2022.

Ángel Vázquez también destacó el salto cualitativo y cuantitativo experimentado en los procedimientos de contratación: «Durante el pasado año se tramitaron 73 expedientes de licitación», expuso el consejero, quien subrayó que durante los seis primeros meses de 2026 se han tramitado ya 83, frente a la única licitación que se había realizado en los seis primeros meses de 2023, los últimos de la anterior dirección de la entidad. Esto es gestión y transparencia».

Responsabilidad Social

Ángel Vázquez también presentó las principales conclusiones del primer estudio de impacto económico del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la Entidad, un análisis que cuantifica la repercusión de estas inversiones sobre la economía insular y regional.

Según el estudio presentado, los 4,74 millones de euros destinados durante el pasado año al apoyo de iniciativas sociales, deportivas y culturales generaron un total de 17,23 millones de euros en la cadena productiva del Archipiélago, aportaron 9,15 millones de euros de Valor Añadido Bruto y sostuvieron el equivalente a 223,31 puestos de trabajo a tiempo completo. Cada euro invertido, así, generó 3,63 euros de actividad económica.

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La inversión realizada el año pasado permitió respaldar 138 proyectos desarrollados por entidades del tejido social, deportivo y cultural de Lanzarote y La Graciosa. «Este estudio refleja que la gestión ordenada de los recursos y la coherencia en la toma de decisiones nos han convertido en un motor generador de empleo y desarrollo», explicó Vázquez.