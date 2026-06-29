Bajo el signo de la historia y de la fe

La Fundación Sociedad Dante Alighieri, que tiene su sede principal para el Archipiélago en la isla de Lanzarote, ya ha organizado con gran éxito en este territorio las tres primeras ediciones de la Semana de la Cultura Italiana. Impulsada por el extraordinario impacto y la excelente acogida obtenidos en los años pasados en Lanzarote, este año la iniciativa crece y se traslada por primera vez a otras dos islas del Archipiélago canario.

Después de la pausa estival, el próximo mes de octubre serán las islas de Tenerife y Fuerteventura las encargadas de acoger la Cuarta Edición de este evento. La manifestación, que se perfila como la cita de mayor relevancia cultural del año para la comunidad, está organizada a través del Comité de las Islas Canarias de la Fundación Sociedad Dante Alighieri y cuenta con un altísimo perfil institucional y científico gracias a la colaboración de las autoridades diplomáticas y consulares, de las instituciones eclesiásticas locales, de prestigiosas academias, fundaciones y numerosas asociaciones culturales del territorio.

El nutrido calendario de actividades comenzará en Tenerife los días lunes 5 y martes 6 de octubre, en la prestigiosa sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en San Cristóbal de La Laguna. Posteriormente, las celebraciones se trasladarán a la isla de Fuerteventura el viernes 16 de octubre, donde está prevista una sugerente visita a Betancuria siguiendo una antigua ruta franciscana, para concluir oficialmente con una conferencia solemne en Tiscamanita.

El núcleo central de esta edición será el redescubrimiento de los profundos lazos que unen a Italia y Canarias, partiendo de la figura fundamental del navegante genovés Lanzarotto Malocello, quien en el siglo XIV abrió las puertas del Atlántico con su gesta de redescubrimiento, un acontecimiento que se reveló al mundo gracias al eco literario de Giovanni Boccaccio.

San Francisco de Asís

Se dedicará un espacio de absoluto relieve al Medievo canario, al recuerdo de san Francisco de Asís y al papel de la evangelización de los guanches que desempeñaron los franciscanos justo después del redescubrimiento del Archipiélago canario. Precisamente por el alto valor ideal y científico de esta reconstrucción histórica, la iniciativa ha recibido un reconocimiento espiritual e institucional excepcional: una Bendición Apostólica especial del Santo Padre León XIV, remitida al Comité de las Islas Canarias de la Società Dante Alighieri directamente por la Secretaría de Estado Vaticana.

Este solemne testimonio subraya la importancia de la labor de los religiosos quienes, desde las primeras misiones en el archipiélago, destacaron no solo por la evangelización, sino por una extraordinaria obra de diálogo y de firme defensa de la dignidad y la libertad de los aborígenes frente a la esclavitud, anticipándose por siglos a los conceptos del derecho internacional moderno. En este valioso marco conmemorativo, se presentará además un volumen historiográfico en doble edición italiana y española (no venal), destinado a universidades, bibliotecas y centros de estudio.

La Semana será también la ocasión para ofrecer una mirada de conjunto al Genio Italiano a través del recuerdo de otros ilustres personajes de nuestra cultura, aparentemente distantes, pero unidos por el talento y el impacto artístico, como el dramaturgo Dario Fo, el compositor Giovanni Legrenzi y el fundador del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti.

Los organizadores esperan que la iniciativa cuente con una gran participación por parte de la comunidad residente, el público local y los estudiosos. Analizar y comprender estas raíces históricas y culturales comunes es, de hecho, un paso fundamental para interpretar nuestro presente y mirar hacia el futuro con mayor conciencia.