El Cabildo de Lanzarote cambia de nombre e incorpora a La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote pasa a llamarse oficialmente desde este martes Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, un cambio sin precedentes en Canarias que reconoce de forma expresa a la octava isla habitada del Archipiélago en la denominación de la institución.

La modificación entra en vigor este 30 de junio de 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la nueva Ley de Cabildos Insulares de Canarias. La norma incorpora por primera vez el nombre de una segunda isla a un cabildo y adapta la institución al reconocimiento de La Graciosa como isla habitada en el Estatuto de Autonomía.

Un cambio histórico en la administración insular

La nueva denominación aparece recogida en la disposición adicional cuarta de la Ley de Cabildos. El texto justifica el cambio por el reconocimiento de La Graciosa como isla habitada y por su integración en la administración insular.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó la importancia institucional de esta decisión y subrayó que se trata de un trámite inédito en Canarias.

“Hoy es un día importante para nuestra institución y para toda la ciudadanía de ambas islas”, señaló Betancort, quien remarcó que por primera vez se incorpora oficialmente el nombre de una segunda isla a un cabildo.

La Graciosa gana visibilidad institucional

Betancort recordó que La Graciosa obtuvo la consideración de octava isla habitada de Canarias con la reforma del Estatuto de Autonomía. A su juicio, la nueva denominación permite visibilizar esa realidad territorial y administrativa.

El presidente afirmó que el cambio “hace justicia al papel que La Graciosa desempeña dentro de nuestra administración insular” y responde a una realidad institucional que ya estaba reconocida en el marco autonómico.

Qué cambia a partir de ahora

Desde este martes, la Corporación insular iniciará el proceso administrativo para adaptar progresivamente su nueva denominación oficial.

Noticias relacionadas

El cambio deberá reflejarse en documentos, registros, canales institucionales y elementos identificativos del Cabildo. La adaptación será gradual y afectará a la imagen oficial de la institución en todos sus soportes.