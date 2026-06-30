Cine Ambulante de Verano vuelve a Lanzarote jueves y viernes el 9 de julio

Cine Ambulante de Verano 2026 recorrerá nuevamente Lanzarote durante los meses de julio y agosto con una programación de cine al aire libre dirigida a todos los públicos. Impulsada por Tenique Cultural, la iniciativa recupera el espíritu de los antiguos cines de verano, fomentando el encuentro vecinal y el disfrute colectivo del séptimo arte en espacios públicos de la Isla.

La programación fue presentada este lunes en el salón de plenos del Cabildo de Lanzarote, en un acto que reunió al consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, y a representantes de las áreas de Cultura y Juventud de los siete municipios participantes. Durante su intervención, Machín destacó el valor de una propuesta que reúne a familias y vecinos en torno al cine y favorece espacios de convivencia alejados de las pantallas. Por su parte, el presidente de Tenique Cultural, Javier Fuentes Feo, defendió la importancia de mantener una oferta cultural descentralizada y accesible para la ciudadanía.

El ciclo comenzará el 9 de julio en Arrecife y finalizará el 21 de agosto, con dos sesiones semanales, los jueves y viernes, a partir de las 21.00 horas. Las proyecciones llegarán también a Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza. La cartelera incluirá títulos como Regreso al Futuro, Men in Black y Persépolis.

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Cada sesión contará con una presentación previa y un coloquio posterior para fomentar la participación del público y enriquecer la experiencia cinematográfica.