Encuentran sin vida al vecino de Lanzarote Carlos Javier Murgas tras seis días desaparecido tras los terremotos de Venezuela

Los rescatistas han encontrado sin vida a Carlos Javier Murgas Hernández, el venezolano residente en Lanzarote que permanecía desaparecido desde hacía seis días tras el derrumbe de su edificio durante los terremotos registrados en Venezuela, según ha informado La Voz de Lanzarote. Su cuerpo fue localizado este lunes, después de varios días de búsqueda intensiva y en medio de la angustia de su familia, que había pedido ayuda para poder encontrarlo entre los escombros.

Carlos Javier Murgas

Carlos Javier Murgas Hernández desapareció después de que el inmueble en el que se encontraba se viniera abajo a causa de los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Durante días, sus familiares mantuvieron la esperanza de localizarlo con vida y reclamaron medios para avanzar en las tareas de rescate. La búsqueda terminó este lunes con el hallazgo de su cuerpo.

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