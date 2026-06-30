Lanzarote da el primer paso para contar con su propio centro de coordinación de emergencias

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha aprobado en pleno el pliego inicial para la futura implantación de un Centro de Coordinación Operativa Insular, CECOPIN, en la isla.

Con este trámite, el órgano de emergencias avanza hacia la puesta en marcha de una infraestructura considerada clave para mejorar la respuesta ante incidentes y coordinar de forma más directa los recursos disponibles en Lanzarote.

Tras el visto bueno del plenario, el Consorcio trabaja ahora para sacar cuanto antes a licitación pública el contrato mixto de implantación y mantenimiento del nuevo centro, que contará con un presupuesto base de 1.367.945,86 euros.

Una demanda en materia de seguridad insular

La financiación procederá del FDCAN y permitirá atender una demanda histórica en materia de seguridad y emergencias en Lanzarote.

La vicepresidenta del Cabildo y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, participó en la sesión plenaria y destacó la implicación de la institución insular en la mejora de la seguridad.

Tovar explicó que, a través del FDCAN, se invertirán cerca de 1,4 millones de euros para que Lanzarote disponga de un centro desde el que coordinar las emergencias de manera directa, sin depender de la gestión desde Gran Canaria como ocurre actualmente.

“Un salto de gigante” en la gestión de emergencias

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio, agradeció el apoyo de los entes consorciados y de la vicepresidenta del Cabildo para avanzar en la implantación de este sistema.

Aparicio subrayó la necesidad de que la isla cuente con un sistema integral de gestión de emergencias y defendió que la puesta en marcha del CECOPIN supondrá “un salto de gigante” para atender las incidencias con mayor rapidez.

El presidente del Consorcio añadió que el objetivo es seguir transformando la forma de responder ante las emergencias, acortar los tiempos de actuación y ampliar los recursos humanos y técnicos disponibles.

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Con esta iniciativa, Lanzarote avanza hacia un modelo de coordinación insular propio, orientado a mejorar la eficacia de los servicios de emergencia y reforzar la seguridad de la población.