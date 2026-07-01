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Clavijo asegura que el Hospital Insular de Lanzarote tendrá un futuro distinto al de ahora

El presidente canario señala que el edificio se mantendrá con uso sanitario y sociosanitario, aunque adaptado a futuras necesidades

Manifestación en defensa del Hospital Insular de Lanzarote

Manifestación en defensa del Hospital Insular de Lanzarote

CCOO Lanzarote/FOTO: Adriel Perdomo/Efe

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EFE

Arrecife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles en Arrecife (Lanzarote) que el edificio del actual Hospital Insular seguirá teniendo en un futuro un uso sanitario y socio sanitario pero que no será "como lo concebimos ahora".

Clavijo se ha reunido con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la vicepresidenta, María Jesús Tovar, para abordar asuntos como la vivienda, la planificación territorial, el agua, el turismo o la sanidad.

"Tenemos que mejorar el Hospital Insular de Lanzarote"

En el marco de este encuentro, ha señalado que el Hospital Doctor José Molina Orosa no será como lo concebimos ahora, "entre otras cosas porque lo tenemos que mejorar".

"Necesitamos adaptarlo a las necesidades futuras de la población y queremos la mejor calidad asistencial posible", ha apuntado en ese sentido.

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El presidente ha dicho que hay que dar una respuesta por que no se puede tener "el edificio apuntalado ni mirar para otro lado", insistiendo en que todo esto lo harán "de la mano de los profesionales, los pacientes y las instituciones de Lanzarote".

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