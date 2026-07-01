Haría estrena un retén permanente de bomberos durante las 24 horas en el norte de Lanzarote
El nuevo despliegue en el municipio norteño, con dos bases operativas en Arrieta y el pueblo de Haría, señala el Ayuntamiento, busca reducir los tiempos de respuesta en situaciones de emergencias
El municipio de Haría dispone desde este miércoles, 1 de julio, de un servicio permanente de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa operativo las 24 horas del día, una medida demandada desde el Ayuntamiento norteño, que permitirá mejorar la respuesta ante cualquier incidencia que se produzca en el norte de la isla.
La puesta en marcha de esta dotación supone un avance en la cobertura de los servicios de emergencia en el norte de la isla, ya que garantiza la presencia continuada de efectivos preparados para intervenir de forma inmediata ante incendios, accidentes o cualquier otra situación que requiera una actuación urgente.
Una demanda histórica del municipio
La incorporación de este retén permanente responde a una reivindicación histórica del municipio, que desde hace años venía solicitando una mayor presencia de recursos de emergencias debido a las características geográficas de la zona y a la necesidad de reducir los tiempos de respuesta, ha asegurado la concejala
Con este nuevo servicio se pretende ofrecer una primera atención e intervención más rápida en caso de cualquier eventualidad, favoreciendo una actuación más eficaz durante los primeros momentos de una emergencia, considerados fundamentales para minimizar riesgos y daños.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), aseguró que no únicamente se habla de ampliar el tiempo de reacción sino de “ampliar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del norte de Lanzarote”. “Vamos a dotar recursos humanos e infraestructuras, trabajando además en la seguridad en el mar con una moto de agua que atienda el fenómeno migratorio. Nuestra obligación es que este salvaguardo permanezca en el tiempo, y el compromiso del Cabildo de Lanzarote es la búsqueda de suelo para construir una infraestructura de última generación que atienda a las demandas de la ciudadanía de Haría”, añadió.
"Es vital acortar los tiempos de espera"
Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar (PP), felicitó al equipo multidisciplinar del Consorcio de Seguridad y Emergencias “por la encomiable labor de aumentar los espacios para atender las emergencias en nuestra isla”. Puso en valor "el trabajo realizado por el consejero Francisco J. Aparicio que ha velado, en todo momento, por mejorar día a día los medios humanos y materiales que dispone el Consorcio”, aseveró.
“Día histórico para Lanzarote”, aseveró el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio (PP), quien agradeció a los entes consorciados “la predisposición absoluta para que esto ocurra”. “Pese a que es una solución temporal, trabajaremos para que los bomberos estén de forma permanente en el norte de la isla y que de esta manera se pueda atender de una forma rápida a las incidencias en el norte”, apuntó.
El concejal del municipio de Haría, José Torres Stinga (PMH), afirmó que para el municipio “es vital acortar los tiempos de espera”. Dijo además que “agradecemos enormemente al Cabildo de Lanzarote y al Consorcio la sensibilidad que han tenido con este asunto y pondremos todos los medios necesarios para que perdure en el tiempo”.
El técnico en emergencias y responsable de Sanidad en la PMH, José Torres, se congratula de la iniciativa: "Se trata de una reivindicación que he llevado a cabo desde hace mucho tiempo para lograr que Haría tuviera un servicio de emergencias acorde a las demandas de los ciudadanos. Por fin es hoy una realidad. He trabajado codo a codo con Evelia García, José Torres y Fernando Fontes, compañeros de la PMH, que han trabajado estrechamente con el consorcio para este tema. Es un orgullo haber conseguido este objetivo".
Más protección para visitantes y vecinos
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba (PSOE), destacó que la puesta en funcionamiento del retén supone dar respuesta a una reivindicación que el Ayuntamiento había mantenido durante años. Según explicó, este nuevo recurso permitirá incrementar la protección de los vecinos y de las personas que visitan el municipio.
El regidor también trasladó su agradecimiento al Consorcio de Seguridad y Emergencias por atender una necesidad que el Ayuntamiento considera estratégica para mejorar la cobertura de los servicios de emergencia en el norte de la isla.
Por su parte, la teniente de alcalde de Haría, Evelia García (PMH), subrayó que la incorporación de efectivos permanentes representa un avance importante para Haría al favorecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier actuación que requiera la intervención de los bomberos. Asimismo, agradeció el compromiso mostrado por el Consorcio para adaptar este servicio a las necesidades específicas del municipio.
Centros turísticos, costa y muelle de Órzola
La decisión de establecer un retén permanente responde a varios factores que condicionan la gestión de las emergencias en Haría. Entre ellos figuran la amplia extensión del término municipal, la existencia de tres centros turísticos del Cabildo de Lanzarote (Jameos del Agua, Mirador del Río y Cueva de los Verdes) la actividad que registra el muelle de Órzola (conexión con La Graciosa), un amplio perímetro de costa y la distancia que separa al municipio del parque de bomberos más cercano, ubicado en Arrecife, a unos 30 kilómetros de distancia.
Estas circunstancias hacen que disponer de efectivos de forma permanente en la zona pueda reducir significativamente el tiempo necesario para atender incendios, accidentes, rescates o cualquier otra situación que requiera una intervención urgente.
Dos bases para mejorar la rapidez de respuesta
El operativo se organizará a través de dos bases, una situada en Arrieta y otra en el casco de Haría, señala el Ayuntamiento de Haría. Esta distribución permitirá ofrecer una cobertura más eficiente en todo el municipio y facilitar el desplazamiento de los equipos hasta el lugar donde se produzca la emergencia.
Además, los bomberos contarán con vehículos especializados preparados para intervenir tanto en actuaciones terrestres como marítimas. Este equipamiento permitirá adaptar la respuesta a las particularidades del territorio, donde conviven zonas urbanas, espacios naturales, áreas costeras y enclaves de gran afluencia turística.
Recursos de los bomberos en Haría
Aunque la presencia permanente de bomberos en el norte de Lanzarote es en principio, para los meses de verano, detalla el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, Enrique Espinosa, "la idea es que se mantenga durante todo el año". Añade que el servicio, que también servirá para reforzar la atención en Teguise, estará atendido por dos bomberos, "ya que no tenemos más capacidad, y de forma voluntaria". La medida cuenta con el respaldo sindical del cuerpo y de la mesa de negociación, afirma el gerente.
Cuando se incorporen los nuevos efectivos de bomberos al consorcio, a finales del próximo mes de noviembre, "se mejorará la prestación".
A la embarcación de rescate del consorcio que ya existe en el norte de Lanzarote, se suma ahora el retén con un camión y dos bomberos.
CC califica como "hito histórico para Haría" la presencia permanente de bomberos
La secretaria local de Coalición Canaria en Haría, Aroa Revelo, resalta la entrada en funcionamiento del servicio permanente de bomberos en el municipio, que comienza a operar este 1 de julio, calificándolo como “un hito histórico para la seguridad de Haría y de todo el norte de Lanzarote”.
Revelo ha agradecido el acuerdo alcanzado por los representantes de los trabajadores del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, así como el compromiso de todas las instituciones implicadas, que han hecho posible la implantación de un servicio largamente reivindicado por los vecinos y vecinas del norte de la isla.
“Hoy damos un paso decisivo para garantizar un servicio esencial. A partir de ahora, Haría contará con un servicio de bomberos operativo las 24 horas del día, lo que permitirá que la respuesta ante una emergencia sea prácticamente inmediata. Hasta ahora, los tiempos de llegada podían oscilar entre los 30 y los 40 minutos”, ha señalado.
La secretaria local de Coalición Canaria Haría subraya que la puesta en marcha de este servicio no solo supone un beneficio directo para los vecinos del municipio, sino también para parte del municipio de Teguise, que verá reducidos de forma considerable los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia.
“Atención mucho más rápida”
“La seguridad no entiende de fronteras municipales. Este nuevo servicio permitirá ofrecer una atención mucho más rápida no solo a Haría, sino también a Teguise. Cuando hablamos de incendios, accidentes o rescates, cada minuto cuenta, y esta mejora beneficiará a miles de vecinos y visitantes de la comarca norte de Lanzarote”, añade.
Revelo agradeció especialmente la implicación de los bomberos, de sus representantes y de todas las personas que han trabajado para hacer realidad este proyecto, asegurando que Coalición Canaria Haría seguirá trabajando para consolidar este servicio con los recursos humanos y materiales necesarios.
“Hoy el norte de Lanzarote gana en tranquilidad, en capacidad de respuesta y en protección. Es una gran noticia para Haría”, concluye.
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