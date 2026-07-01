Haría estrena un retén permanente de bomberos durante las 24 horas en el norte de Lanzarote

El municipio de Haría dispone desde este miércoles, 1 de julio, de un servicio permanente de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa operativo las 24 horas del día, una medida demandada desde el Ayuntamiento norteño, que permitirá mejorar la respuesta ante cualquier incidencia que se produzca en el norte de la isla.

La puesta en marcha de esta dotación supone un avance en la cobertura de los servicios de emergencia en el norte de la isla, ya que garantiza la presencia continuada de efectivos preparados para intervenir de forma inmediata ante incendios, accidentes o cualquier otra situación que requiera una actuación urgente.

Una demanda histórica del municipio

La incorporación de este retén permanente responde a una reivindicación histórica del municipio, que desde hace años venía solicitando una mayor presencia de recursos de emergencias debido a las características geográficas de la zona y a la necesidad de reducir los tiempos de respuesta, ha asegurado la concejala

Con este nuevo servicio se pretende ofrecer una primera atención e intervención más rápida en caso de cualquier eventualidad, favoreciendo una actuación más eficaz durante los primeros momentos de una emergencia, considerados fundamentales para minimizar riesgos y daños.

Vehículos de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en Arrieta, ayer martes / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), aseguró que no únicamente se habla de ampliar el tiempo de reacción sino de “ampliar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del norte de Lanzarote”. “Vamos a dotar recursos humanos e infraestructuras, trabajando además en la seguridad en el mar con una moto de agua que atienda el fenómeno migratorio. Nuestra obligación es que este salvaguardo permanezca en el tiempo, y el compromiso del Cabildo de Lanzarote es la búsqueda de suelo para construir una infraestructura de última generación que atienda a las demandas de la ciudadanía de Haría”, añadió.

"Es vital acortar los tiempos de espera"

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar (PP), felicitó al equipo multidisciplinar del Consorcio de Seguridad y Emergencias “por la encomiable labor de aumentar los espacios para atender las emergencias en nuestra isla”. Puso en valor "el trabajo realizado por el consejero Francisco J. Aparicio que ha velado, en todo momento, por mejorar día a día los medios humanos y materiales que dispone el Consorcio”, aseveró.

“Día histórico para Lanzarote”, aseveró el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio (PP), quien agradeció a los entes consorciados “la predisposición absoluta para que esto ocurra”. “Pese a que es una solución temporal, trabajaremos para que los bomberos estén de forma permanente en el norte de la isla y que de esta manera se pueda atender de una forma rápida a las incidencias en el norte”, apuntó.

El concejal del municipio de Haría, José Torres Stinga (PMH), afirmó que para el municipio “es vital acortar los tiempos de espera”. Dijo además que “agradecemos enormemente al Cabildo de Lanzarote y al Consorcio la sensibilidad que han tenido con este asunto y pondremos todos los medios necesarios para que perdure en el tiempo”.

El técnico en emergencias y responsable de Sanidad en la PMH, José Torres, se congratula de la iniciativa: "Se trata de una reivindicación que he llevado a cabo desde hace mucho tiempo para lograr que Haría tuviera un servicio de emergencias acorde a las demandas de los ciudadanos. Por fin es hoy una realidad. He trabajado codo a codo con Evelia García, José Torres y Fernando Fontes, compañeros de la PMH, que han trabajado estrechamente con el consorcio para este tema. Es un orgullo haber conseguido este objetivo".

Más protección para visitantes y vecinos

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba (PSOE), destacó que la puesta en funcionamiento del retén supone dar respuesta a una reivindicación que el Ayuntamiento había mantenido durante años. Según explicó, este nuevo recurso permitirá incrementar la protección de los vecinos y de las personas que visitan el municipio.

El regidor también trasladó su agradecimiento al Consorcio de Seguridad y Emergencias por atender una necesidad que el Ayuntamiento considera estratégica para mejorar la cobertura de los servicios de emergencia en el norte de la isla.

Por su parte, la teniente de alcalde de Haría, Evelia García (PMH), subrayó que la incorporación de efectivos permanentes representa un avance importante para Haría al favorecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier actuación que requiera la intervención de los bomberos. Asimismo, agradeció el compromiso mostrado por el Consorcio para adaptar este servicio a las necesidades específicas del municipio.

Centros turísticos, costa y muelle de Órzola

La decisión de establecer un retén permanente responde a varios factores que condicionan la gestión de las emergencias en Haría. Entre ellos figuran la amplia extensión del término municipal, la existencia de tres centros turísticos del Cabildo de Lanzarote (Jameos del Agua, Mirador del Río y Cueva de los Verdes) la actividad que registra el muelle de Órzola (conexión con La Graciosa), un amplio perímetro de costa y la distancia que separa al municipio del parque de bomberos más cercano, ubicado en Arrecife, a unos 30 kilómetros de distancia.

Estas circunstancias hacen que disponer de efectivos de forma permanente en la zona pueda reducir significativamente el tiempo necesario para atender incendios, accidentes, rescates o cualquier otra situación que requiera una intervención urgente.

Dos bases para mejorar la rapidez de respuesta

El operativo se organizará a través de dos bases, una situada en Arrieta y otra en el casco de Haría, señala el Ayuntamiento de Haría. Esta distribución permitirá ofrecer una cobertura más eficiente en todo el municipio y facilitar el desplazamiento de los equipos hasta el lugar donde se produzca la emergencia.

Además, los bomberos contarán con vehículos especializados preparados para intervenir tanto en actuaciones terrestres como marítimas. Este equipamiento permitirá adaptar la respuesta a las particularidades del territorio, donde conviven zonas urbanas, espacios naturales, áreas costeras y enclaves de gran afluencia turística.

Recursos de los bomberos en Haría

Aunque la presencia permanente de bomberos en el norte de Lanzarote es en principio, para los meses de verano, detalla el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, Enrique Espinosa, "la idea es que se mantenga durante todo el año". Añade que el servicio, que también servirá para reforzar la atención en Teguise, estará atendido por dos bomberos, "ya que no tenemos más capacidad, y de forma voluntaria". La medida cuenta con el respaldo sindical del cuerpo y de la mesa de negociación, afirma el gerente.

Cuando se incorporen los nuevos efectivos de bomberos al consorcio, a finales del próximo mes de noviembre, "se mejorará la prestación".

A la embarcación de rescate del consorcio que ya existe en el norte de Lanzarote, se suma ahora el retén con un camión y dos bomberos.