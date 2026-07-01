Lanzarote celebra las fiestas de San Marcial del Rubicón con la carrera Transajaches, el humor de Cristito y la fiesta de la pamela el fin de semana

El pueblo de Femés, en el municipio de Yaiza, vive estos días una de las celebraciones más representativas del calendario festivo de Lanzarote con las Fiestas de San Marcial del Rubicón, patrón de la isla.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se anima tanto a la población local como a los visitantes del resto de municipios a participar en unas fiestas que forman parte del patrimonio cultural lanzaroteño y que cada año reúnen a cientos de personas en torno a la figura de San Marcial del Rubicón, un santo estrechamente vinculado a la historia de la isla y de Canarias.

Las celebraciones combinan los actos de carácter religioso con un programa de ocio pensado para fomentar la convivencia entre generaciones y dinamizar la vida del pueblo durante varios días.

Un pregón dedicado a la memoria y las tradiciones de Femés

El programa festivo comenzó oficialmente el pasado 28 de junio con el tradicional pregón celebrado en la iglesia de San Marcial.

El encargado de abrir las fiestas fue Julián Cáceres Hernández, vecino muy conocido en la localidad por su implicación en las actividades sociales y culturales de Femés. Su participación reconoce años de colaboración en las celebraciones populares, especialmente por la elaboración de las populares calderas de garbanzas y carne de cabra, una cita gastronómica habitual en estas fiestas.

Acto del pregón de las Fiestas de San Marcial del Rubicón, en Femés, en el municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote / La Provincia

Durante su intervención, el pregonero compartió recuerdos, anécdotas y experiencias ligadas al pueblo, poniendo en valor el trabajo colectivo de quienes han contribuido a conservar las costumbres locales generación tras generación.

Tras el pregón, la plaza acogió la actuación del grupo Arife, formación que destaca por fusionar sonidos tradicionales canarios con influencias amazigh y del noroeste africano mediante instrumentos como el timple, las chácaras, el bucio, el guembri y la kora.

Música, gastronomía y talleres durante toda la semana

Las Fiestas de San Marcial ofrecen una programación diversa que se prolongará durante toda la semana.

Entre las actividades previstas figuran concursos gastronómicos, talleres dirigidos tanto a niños como a adultos, catas comentadas, maridajes, espectáculos de humor y numerosas actuaciones musicales repartidas por distintos espacios del pueblo.

La propuesta busca combinar la tradición con nuevas iniciativas de ocio para favorecer la participación de familias, residentes y visitantes.

Regresa la Transajaches tras siete años

Uno de los acontecimientos más esperados del programa será el regreso de la Transajaches (16.00 horas), una prueba deportiva que vuelve a celebrarse después de siete años de ausencia.

La competición tendrá lugar el 4 de julio con un centenar de atletas y supone una de las principales novedades de esta edición de las fiestas.

Su recuperación responde al interés por volver a incorporar una actividad deportiva consolidada dentro del calendario festivo de Femés, reuniendo a participantes y aficionados en un entorno natural de gran valor paisajístico.

Cartel de la carrera Transajaches Trail 2026. / La Provincia

Conciertos y una intensa programación musical

La música volverá a tener un papel protagonista durante las fiestas.

El 2 de julio está prevista la actuación del cantante Pepe Benavente, uno de los artistas más populares del panorama musical canario.

Un día después llegará la Noche Joven, con las actuaciones de Mambo Latino, Javi Fajardo y Vocal Force, una propuesta dirigida especialmente al público juvenil. Previamente, a las 21.00 horas, actuación del humorista canario Cristito con su espectáculo La madre canaria.

Por su parte, el 4 de julio se celebrará la tradicional Fiesta de la Pamela (19.00 horas), una de las citas más concurridas del programa.

En esta edición subirán al escenario los grupos Bourbon, Defecto Venturi, un espectáculo de tributo a Fito & Fitipaldis y la formación Pandora, ofreciendo una noche dedicada a distintos estilos musicales.

El 7 de julio, Día Grande de San Marcial

Los actos centrales tendrán lugar el 7 de julio, festividad de San Marcial del Rubicón.

La jornada comenzará con la función religiosa solemne y continuará con la tradicional procesión por las calles de Femés, acompañada por la Banda Municipal.

Al finalizar el recorrido tendrá lugar el recibimiento de la Agrupación Folclórica Timbayba, una actuación que forma parte de los actos más arraigados de estas fiestas patronales.

Cada año, esta jornada reúne a vecinos, autoridades, fieles y visitantes procedentes de distintos municipios de Lanzarote para participar en una celebración que combina el carácter religioso con la tradición popular.

El Encuentro de Solistas pondrá el broche final

Como cierre del Día Grande se celebrará la decimoctava edición del Encuentro de Solistas, una cita consolidada dentro de la programación cultural de las fiestas.

En esta ocasión el espectáculo llevará por título "Herederos" y contará con las actuaciones de Iván Quintana, Ciro Corujo, José Manuel Ramos y Almudena, artistas ampliamente conocidos dentro del folclore canario.

El encuentro pretende rendir homenaje a la música tradicional y poner en valor el relevo generacional de los intérpretes del archipiélago.

El Ayuntamiento destaca el valor cultural de las fiestas

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha agradecido la colaboración del Cabildo de Lanzarote en la organización de las celebraciones y ha animado a la ciudadanía de toda la isla a acercarse a Femés durante estos días.

Según ha señalado, las fiestas representan una parte importante de la identidad lanzaroteña, ya que combinan historia, tradición y convivencia entre distintas generaciones.

Por su parte, el concejal de Festejos, Daniel Medina, ha explicado que el programa busca ofrecer actividades variadas para que personas de todas las edades encuentren propuestas de interés, manteniendo el equilibrio entre las costumbres tradicionales y nuevas iniciativas de ocio.

Las Fiestas de San Marcial del Rubicón vuelven así a consolidarse como una de las principales celebraciones populares de Lanzarote, uniendo patrimonio, cultura, música y participación ciudadana en torno al patrón de la isla.