La Línea Norte mejora el abastecimiento de agua en Haría y Máguez mientras continúan los ajustes para reforzar el suministro agrícola en Lanzarote

La Línea Norte de abastecimiento de agua potable ya está proporcionando un suministro más regular a los municipios del norte de Lanzarote, especialmente a las localidades de Haría y Máguez, después de superar el periodo de pruebas técnicas necesario para su puesta en marcha. Así lo ha comunicado el Consorcio del Agua de Lanzarote, que hace un balance positivo de los primeros meses de funcionamiento de esta infraestructura estratégica para la isla.

Según la entidad, la conducción ya opera con normalidad en el tramo comprendido entre Zonzamas y Arrieta, permitiendo incrementar la capacidad de transporte y distribución de agua hacia una de las zonas que históricamente ha sufrido mayores dificultades de abastecimiento.

La Línea Norte forma parte de las actuaciones impulsadas para reforzar la seguridad hídrica de Lanzarote dentro del contexto de emergencia hídrica que afecta a la isla y que obliga a optimizar al máximo los recursos disponibles.

Haría y Máguez reciben agua con mayor regularidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, señaló que la entrada en funcionamiento de esta infraestructura ya está permitiendo que localidades como Haría y Máguez reciban agua de abasto de manera periódica, una situación que, según indicó, era muy difícil de conseguir hace apenas unos meses.

De acuerdo con el Consorcio, la mejora no solo se refleja en la llegada de agua a estos núcleos de población, sino también en una mayor estabilidad del servicio y en un incremento de los caudales disponibles para el consumo doméstico.

La institución considera que los primeros resultados evidencian la importancia de una obra largamente demandada por los vecinos del norte de Lanzarote, donde las interrupciones del suministro han sido frecuentes durante los últimos años.

La infraestructura aún no está completamente finalizada

Aunque la Línea Norte ya se encuentra operativa entre Zonzamas y Arrieta, el esquema hidráulico previsto todavía no está completamente ejecutado.

Según explica el Consorcio del Agua, actualmente queda pendiente la construcción y puesta en funcionamiento del último tramo de impulsión entre el depósito de Arrieta y Haría, una actuación que permitirá completar el diseño original de la infraestructura.

Mientras tanto, el sistema ya permite abastecer de forma periódica a Haría y Máguez gracias a la planificación realizada por los responsables de la gestión hidráulica.

En este contexto, Betancort indicó que el funcionamiento actual del servicio también depende de la colaboración institucional necesaria para impulsar el agua desde Arrieta hasta Haría mediante la infraestructura prevista.

Los cortes programados buscan compatibilizar el consumo urbano y el agrícola

El Consorcio del Agua aclara que las interrupciones del suministro que todavía se producen en algunos momentos no están relacionadas con fallos en la nueva conducción.

Según la entidad, estos cortes responden a una planificación destinada a repartir los recursos disponibles entre el abastecimiento a la población y las necesidades del sector agrícola, especialmente relevante en el norte de Lanzarote.

La agricultura continúa siendo una actividad fundamental en esta comarca y requiere una gestión equilibrada del agua, un recurso especialmente limitado en una isla caracterizada por la escasez de precipitaciones y la dependencia de la desalación.

Por este motivo, el organismo mantiene una programación específica de los suministros para garantizar que tanto los hogares como las explotaciones agrícolas dispongan del agua necesaria.

Una nueva planificación para reducir las restricciones

El Consorcio ha anunciado que ya trabaja en una nueva organización de los cortes programados con el objetivo de hacerlos menos frecuentes y reducir las molestias para los vecinos.

La planificación contempla un calendario más equilibrado que permita disminuir las interrupciones sin comprometer el suministro destinado al campo.

Desde la institución insisten en que la situación actual representa una mejora respecto a la existente hace unos meses, cuando numerosos núcleos del norte sufrían problemas continuos de abastecimiento.

El objetivo a medio plazo es seguir reduciendo la necesidad de aplicar restricciones conforme aumente la capacidad operativa del sistema.

La Línea Centro servirá como apoyo al norte de la isla

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, explicó que la nueva infraestructura ya cumple la función para la que fue diseñada al incrementar la capacidad de transporte de agua hacia el norte de Lanzarote.

Según indicó, los trabajos actuales se centran en optimizar la distribución para atender simultáneamente las necesidades del abastecimiento urbano y del sector primario.

Cejas añadió que, una vez se completen los trámites administrativos necesarios, será posible avanzar hacia una mayor continuidad del suministro en todo el municipio de Haría.

Además, destacó que el Consorcio ha desarrollado una alternativa para reforzar el sistema mediante la utilización de la Línea Centro como infraestructura de apoyo para el abastecimiento del norte de la isla.

Esta solución permitirá disponer de una mayor flexibilidad en la gestión de la red mientras concluyen las actuaciones pendientes.