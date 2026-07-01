Plan+Que Barrios: así es el proyecto cultural de la cantante Rosana para mejorar la calidad de vida en Arrecife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este miércoles el Centro Sociocultural de Maneje, en Arrecife, para conocer de cerca el desarrollo del Plan +Que Barrios, un proyecto de intervención comunitaria promovido por la artista lanzaroteña Rosana Arbelo que apuesta por la cultura, la creatividad y la participación ciudadana como herramientas para fortalecer la convivencia y mejorar la calidad de vida en los barrios.

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo autonómico recorrió las instalaciones acompañado por responsables de la iniciativa y representantes institucionales. El proyecto cuenta además con la colaboración del escultor lanzaroteño Ricardo Camacho y del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote, entidades que participan en distintas actividades dirigidas a la población.

Un proyecto que apuesta por la participación vecinal

El recorrido permitió conocer algunas de las acciones que se desarrollan en el Centro Sociocultural de Maneje, donde el Plan +Que Barrios impulsa diferentes propuestas destinadas a reforzar los lazos entre vecinos y fomentar la convivencia entre distintos barrios de la capital lanzaroteña.

La iniciativa combina actuaciones de carácter social, cultural y formativo con el objetivo de favorecer la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, impulsar la participación ciudadana y generar espacios de encuentro para diferentes generaciones.

Entre las actividades que forman parte del programa se encuentran talleres de música, danza, distintas disciplinas deportivas, formación en impresión 3D y un podcast de radio elaborado por niños, niñas y adolescentes. A ello se suman acciones dirigidas a mejorar los espacios comunes y favorecer procesos de inserción laboral para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

Un podcast convertido en entrevista al presidente

Uno de los momentos más destacados de la jornada tuvo lugar durante la visita al taller de radio. Los jóvenes participantes aprovecharon la ocasión para transformar su podcast en una entrevista al presidente del Gobierno de Canarias, trasladándole algunas de las inquietudes y preocupaciones que afectan a las nuevas generaciones.

Esta actividad permitió un intercambio directo entre los menores y el responsable del Ejecutivo autonómico dentro del propio desarrollo del proyecto, que busca fomentar la participación activa de la ciudadanía desde edades tempranas.

Fernando Clavijo asiste a la presentación del Programa 'Arrecife +que Barrios', promovido por Rosana / Adriel Perdomo / EFE

Clavijo destaca el valor social de la iniciativa

Durante su visita, Fernando Clavijo puso en valor el alcance comunitario del Plan +Que Barrios y destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a transformar los barrios mediante la implicación de la ciudadanía.

El presidente señaló que el proyecto representa un ejemplo de cómo la participación vecinal, el compromiso social y la identidad de cada barrio pueden generar mejoras duraderas en la vida cotidiana de las familias. Asimismo, destacó la importancia de impulsar actuaciones que favorezcan la colaboración entre administraciones, entidades sociales y la propia población para fortalecer la cohesión social.

Rosana Arbelo presenta los primeros resultados del programa

La impulsora del proyecto, Rosana Arbelo, explicó a la delegación institucional las principales líneas de trabajo que desarrolla el Plan +Que Barrios y compartió los primeros resultados que ya empiezan a observarse en zonas como Maneje, donde buena parte de las actividades se encuentran actualmente en marcha.

El programa pretende crear espacios de convivencia en los que personas de diferentes edades puedan participar de forma conjunta en actividades culturales, educativas y deportivas, favoreciendo así el sentimiento de pertenencia al barrio y el desarrollo de redes de apoyo entre vecinos.

Un encuentro con participantes de todas las edades

La jornada concluyó con un encuentro entre Fernando Clavijo y las personas que forman parte del proyecto, en el que participaron usuarios con edades comprendidas entre los 5 y los 80 años, además de familiares y miembros del equipo organizador.

Este espacio de diálogo permitió conocer de primera mano las experiencias de los participantes y el impacto que la iniciativa está teniendo en el entorno. Entre los aspectos abordados destacaron el impulso a la participación ciudadana, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la cohesión social mediante actividades abiertas a la comunidad.