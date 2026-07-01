Puerto Calero hace costumbre su Bandera Azul

Ver la Bandera Azul en lo más alto del mástil de Puerto Calero año tras año parece sencillo, pero detrás de este galardón, que acredita la calidad de sus aguas, seguridad, servicios, información, educación y gestión ambiental, hay un trabajo enorme y constante de la empresa Calero Marinas, una misión y visión que patentiza la obtención de 31 banderas azules de forma consecutiva, todo un hito entre los puertos deportivos de Canarias y España.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, que acompañó al presidente de Calero Marinas, José Calero, esta semana en el acto de izado de la distinción azul 2026 - 2027, destaca públicamente "la inversión, el trabajo incansable y la autoexigencia de don José Calero, que permite mantener y mejorar un puerto deportivo de primer nivel, respetuoso con el medio natural".

Puerto Calero forma parte del selecto grupo de diez puertos canarios que este año recibieron el preciado galardón, solo cuatro de ellos son instalaciones deportivas: Puerto Calero, Mogán, Pasito Blanco (San Bartolomé de Tirajana) y el Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife.

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El compromiso de Puerto Calero con el municipio de Yaiza y Lanzarote es total. En este sentido, el alcalde señala además "sus campañas dirigidas a residentes, usuarios y visitantes para sensibilizarnos sobre nuestra responsabilidad individual en el cuidado del litoral". La marina también es una instalación vinculada a pruebas deportivas náuticas de proyección internacional que potencian el turismo y colabora decididamente con el Ayuntamiento en la organización de pruebas deportivas de interés municipal como el Triatlón IES Yaiza y regatas de vela latina, entre otras.