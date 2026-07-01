Reabre al baño la playa pequeña de Playa Blanca tras confirmarse que el agua vuelve a ser apta

El Ayuntamiento de Yaiza ha levantado este miércoles 1 de julio la restricción que impedía el baño en la playa pequeña del pueblo de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, después de que los últimos análisis confirmaran que la calidad del agua vuelve a ser apta para el baño.

La decisión se ha adoptado tras recibir un informe favorable de la Dirección General de Salud Pública, cuyos resultados de laboratorio descartan el riesgo de contaminación microbiológica que motivó el cierre preventivo del arenal durante los últimos días.

La concejala de Playas de Yaiza, Beatriz Vázquez, confirmó la reapertura una vez conocido el dictamen sanitario favorable.

El cierre se produjo por un vertido de aguas residuales

La prohibición de baño permanecía en vigor desde el pasado viernes, cuando las autoridades decidieron restringir el acceso al agua como medida preventiva tras detectarse un episodio de contaminación.

Según informó el Ayuntamiento, el origen del problema fue un vertido de aguas residuales provocado por un atasco en una arqueta de la red de saneamiento, situada en el Parque del Mediterráneo, que acabó afectando al entorno de la playa.

Ante esta situación, la administración local activó el protocolo previsto para este tipo de incidencias con el objetivo de proteger la salud de los usuarios mientras se analizaba el estado del agua.

Yaiza prohíbe el baño en la playa del pueblo de Playa Blanca (en la imagen, en una foto de archivo) por contaminación por aguas residuales / La Provincia

Salud Pública confirma que el agua es apta

Los últimos controles realizados por los servicios competentes concluyen que las aguas cumplen nuevamente con los parámetros exigidos para permitir el baño con seguridad.

No obstante, el Ayuntamiento de Yaiza ha anunciado que durante los próximos días continuarán realizándose nuevas analíticas para mantener un seguimiento de la calidad del agua y comprobar que los niveles permanecen dentro de los límites establecidos por la normativa sanitaria.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de vecinos y visitantes

Desde el Consistorio han agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el tiempo que permaneció vigente la restricción.

La administración recuerda que este tipo de cierres preventivos tienen como finalidad garantizar la seguridad de los bañistas y evitar posibles riesgos para la salud hasta disponer de resultados analíticos concluyentes.