Arrecife pone en servicio las renovadas canchas de bola y petanca tras una inversión de casi 800.000 euros

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en funcionamiento las renovadas instalaciones municipales destinadas a la práctica de bola canaria, bocha y petanca, situadas en el barrio de Las Salinas, después de culminar un proyecto de modernización cuya inversión ronda los 800.000 euros.

La actuación supone una reforma integral de uno de los espacios deportivos más utilizados por los aficionados a estas disciplinas tradicionales en la capital de Lanzarote. Las obras han permitido renovar tanto las canchas como los edificios anexos y dotar al recinto de una cubierta que facilitará la práctica deportiva durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

La presentación oficial de las nuevas instalaciones tuvo lugar este miércoles con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León; la concejala de Deportes, Eli Merino; el presidente de la Federación Insular de Bola y Petanca de Lanzarote, Francisco González, además de representantes de los clubes deportivos que desarrollan su actividad en este recinto.

Una renovación integral de las instalaciones deportivas

El proyecto ha transformado por completo el complejo deportivo ubicado en Las Salinas. La intervención no se ha limitado a las zonas de juego, sino que también ha incluido la mejora de las infraestructuras y de los servicios que utilizan diariamente deportistas y usuarios.

Las obras, ejecutadas por la empresa Rustilanza, han contemplado la renovación de las instalaciones eléctricas, la red de fontanería y el sistema de saneamiento, así como la reforma de los aseos y la mejora de distintos espacios interiores para aumentar el confort de quienes hacen uso del recinto.

Además, se ha renovado el pavimento de las canchas con materiales específicos homologados para la práctica de bola canaria, bocha y petanca, adaptando el espacio a las necesidades de estas modalidades deportivas.

Eli Merino y Yonathan de León, en las instalaciones deportivas destinadas a la bola y petanca, que estrena zona cubierta en Arrecife / La Provincia

La nueva cubierta permitirá jugar durante todo el año

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la instalación de una cubierta autoportante sobre las zonas de juego.

Esta infraestructura proporciona sombra frente a la intensa radiación solar característica de Lanzarote y ofrece protección en caso de lluvia, permitiendo que las competiciones, entrenamientos y actividades deportivas puedan desarrollarse con mayor comodidad durante cualquier época del año.

Desde el Ayuntamiento consideran que esta mejora responde a una demanda histórica de los clubes y de los numerosos practicantes de estos deportes tradicionales en Arrecife.

El alcalde, Yonathan de León, señaló durante la inauguración que el objetivo del plan de inversiones deportivas pasa por modernizar las instalaciones existentes en los barrios, haciéndolas más accesibles, funcionales y adaptadas a las condiciones climáticas de la isla.

Mejores instalaciones para clubes y federación

La actuación también ha supuesto la ampliación y mejora de las sedes que utilizan las entidades deportivas vinculadas a la bola y la petanca.

Entre ellas figura la nueva sede del Club de Bola y Petanca Arrecife, que sustituye a la anterior construcción, demolida debido a su estado de deterioro.

Asimismo, se han mejorado las dependencias de la Federación Insular de Bola y Petanca de Lanzarote y las instalaciones del Club Tropical.

Durante el acto inaugural, el alcalde anunció además que el recinto incorporará próximamente la sede del Club Timanfaya, completando así el espacio destinado a las principales entidades que practican estos deportes en el municipio.

La reforma incluye igualmente nuevos baños públicos y un cuarto específico para albergar la bomba del sistema contra incendios, reforzando las condiciones de seguridad del complejo deportivo.

Momento del descubrimiento de la placa en las canchas municipales de bola y petanca en Arrecife tras la renovación municipal / La Provincia

Un deporte con arraigo en Lanzarote

La bola canaria y la petanca cuentan con una amplia tradición en Canarias y mantienen una importante implantación social, especialmente entre la población adulta y de mayor edad.

Estos deportes reúnen habitualmente a numerosos aficionados en competiciones locales e insulares, además de desempeñar un papel relevante como actividad física y de convivencia social.

Precisamente por ello, desde la Federación Insular de Bola y Petanca de Lanzarote valoraron positivamente la modernización del recinto.

Su presidente, Francisco González, junto a los representantes de los clubes presentes durante la inauguración, agradeció la ejecución de una actuación que, según señalaron, da respuesta a una necesidad que el colectivo venía planteando desde hacía años.

También expresaron su deseo de que otros municipios de Lanzarote y del resto del archipiélago desarrollen proyectos similares que incorporen zonas cubiertas para favorecer la práctica de estas disciplinas durante todo el año.

La mejora forma parte del plan de inversiones deportivas

La renovación de las instalaciones de Las Salinas se integra dentro del programa de mejora de infraestructuras deportivas que el Ayuntamiento de Arrecife desarrolla en distintos barrios del municipio.

La concejala de Deportes, Eli Merino, destacó que la actuación responde a una demanda de los usuarios y permite ofrecer un espacio más moderno y cómodo para los numerosos practicantes de estas modalidades deportivas.

El Consistorio considera que este tipo de inversiones contribuye a mejorar la calidad de las instalaciones municipales, ampliar su uso y fomentar la práctica deportiva entre la población.

Próxima transformación del entorno de la calle Manolo Millares

Durante la presentación del recinto renovado, el alcalde también avanzó que la mejora de la zona continuará con una nueva actuación urbanística en el entorno de la calle Manolo Millares.

Según explicó, la Concejalía de Obras Públicas prevé sacar a licitación este verano la segunda fase del proyecto de transformación de esta vía, concretamente en el tramo comprendido entre las glorietas próximas al antiguo cementerio municipal y los centros educativos IES Las Salinas y CEIP Antonio Zerolo.