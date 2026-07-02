Familias del sur de Lanzarote reclaman un nuevo grupo de 1º de ESO en el IES Yaiza y Educación asegura que los alumnos ya están escolarizados

Las familias afectadas por la falta de plazas de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Yaiza han hecho pública su preocupación por la ausencia de información por parte de la Administración educativa y han reiterado su petición para que se habilite un nuevo grupo de cara al próximo curso escolar.

Según explican, la situación mantiene a numerosos hogares en una situación de incertidumbre después de que finalizara el plazo oficial de matrícula, sin que hayan recibido noticias sobre las medidas que estudia la Administración para atender la demanda existente.

La petición se dirige a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a la que solicitan una respuesta rápida y una solución que permita ampliar la oferta educativa en el municipio.

Una solicitud presentada antes del cierre de la matrícula

Las familias recuerdan que el pasado 22 de junio registraron una solicitud conjunta para que se analizara la creación de un grupo adicional de 1.º de ESO en el instituto de Yaiza.

Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación sobre el estado de esa petición ni sobre si la Administración contempla aumentar el número de plazas disponibles. Todo ello, indican, cuando el proceso de matrícula concluyó el 30 de junio, lo que incrementa la preocupación entre los afectados.

A su juicio, la falta de información impide a muchas familias conocer cuáles serán finalmente las opciones de escolarización de sus hijos e hijas para el próximo curso.

Fachada del IES Yaiza / A. Y.

La alternativa propuesta no satisface a las familias

Las familias señalan que una de las opciones que se está ofreciendo es la escolarización en el CEO Montaña Roja. No obstante, consideran que disponer de plazas en otro centro no responde al problema planteado, ya que numerosas familias solicitaron expresamente el IES Yaiza como primera opción.

En este sentido, sostienen que ejercieron su derecho a elegir un centro público del propio municipio porque entienden que su proyecto educativo se ajusta mejor a las necesidades de sus hijos.

Asimismo, defienden que la posibilidad de escoger entre los centros públicos existentes forma parte del derecho de las familias y consideran que la planificación educativa debe adaptarse a la demanda real registrada durante el proceso de admisión.

Crecimiento del municipio y presión sobre los centros educativos

Otro de los aspectos que destacan es el aumento de la población escolar en Yaiza, una realidad que, según indican, está generando presión sobre los recursos educativos disponibles.

Las familias afirman que el CEO Montaña Roja también afronta necesidades de reorganización y adaptación de espacios para atender al incremento del alumnado, una circunstancia que, a su entender, refleja que el problema no responde únicamente a la elección de un determinado centro, sino a la necesidad de ampliar la capacidad del sistema educativo en el municipio.

Consideran que el crecimiento demográfico experimentado por Yaiza exige una planificación que permita responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras de escolarización.

Piden transparencia y una respuesta de la Consejería

Las familias también muestran su preocupación por la ausencia de información oficial sobre las actuaciones que se están valorando. Señalan que desconocen si la creación del nuevo grupo está siendo estudiada, si ya ha sido descartada o si existen otras alternativas para resolver la situación.

Esa incertidumbre, indican, está llevando a algunas familias a plantearse matricular a sus hijos en centros educativos de otros municipios o incluso en colegios privados, opciones que aseguran no figuraban entre sus preferencias iniciales.

Además, sostienen que el elevado número de solicitudes recibidas por el IES Yaiza, incluso de familias que renunciaron voluntariamente al centro de adscripción, debería servir como indicador de la demanda existente y ser tenido en cuenta en la planificación educativa.

Solicitan adaptar la oferta educativa a la demanda real

Las familias consideran que la solución no debe limitarse a redistribuir al alumnado entre centros que ya presentan una elevada ocupación. En su opinión, la respuesta pasa por ajustar la oferta de plazas a la evolución demográfica del municipio y a las necesidades detectadas durante el proceso de admisión.

Por ello, solicitan a la Consejería de Educación que agilice la toma de decisiones, informe de forma transparente sobre las actuaciones en marcha y valore la autorización de un nuevo grupo de 1.º de ESO en el IES Yaiza.

Los afectados concluyen reclamando una planificación educativa que permita dar respuesta a la demanda existente y garantice una solución que beneficie tanto a las familias como al conjunto de la comunidad educativa del municipio.

La respuesta de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han explicado este jueves que "no hay ningún niño sin escolarizar" y precisan que "hay familias que prefieren el IES Yaiza, pero no hay espacio ni forma de habilitarlo".

Desde Educación se añade que "el IES Yaiza considera que los alumnos ya están escolarizados y el centro no dispone de espacios, ya que incluso tiene aulas modulares. Los alumnos que han pedido plaza en el IES Yaiza son del otro distrito al que pertenece el CEO Montaña Roja, ubicado en Playa Blanca". Insisten en que, "en principio, ya todos tienen su plaza y están escolarizados".