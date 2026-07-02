El musical 'Víctor' lleva al escenario de Jameos del Agua la vida y el legado de El Salinero, poeta popular de Lanzarote

El Auditorio Jameos del Agua, en Lanzarote, será el escenario los próximos 10 y 11 de julio, a partir de las 20:00 horas, del estreno de 'Víctor', un espectáculo musical inspirado en la vida y el legado de Víctor Fernández Gopar, poeta popular de Las Breñas (Yaiza) conocido popularmente como El Salinero.

La producción propone un recorrido por la memoria, las tradiciones y la identidad cultural de la isla a través de una combinación de música en directo, teatro y una cuidada puesta en escena.

La iniciativa, organizada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, tiene como eje central la figura de uno de los grandes representantes de la cultura popular lanzaroteña, que da nombre al Teatro Insular de Lanzarote,cuya obra sigue siendo una referencia para comprender la historia y las costumbres de la isla.

Un recorrido por la vida de El Salinero

El espectáculo plantea una historia original que toma como punto de partida la trayectoria personal y artística de Víctor Fernández Gopar, acercando al público a su legado desde una perspectiva escénica.

A través de la música, la interpretación teatral y distintos recursos audiovisuales, la obra conecta el pasado y el presente de Lanzarote, mostrando la importancia de conservar la memoria colectiva y el patrimonio cultural transmitido de generación en generación.

La propuesta busca poner en valor la contribución de El Salinero a la difusión de las tradiciones populares y ofrecer una reflexión sobre la relación entre la identidad de la isla y su evolución a lo largo del tiempo.

Cartel del musical 'Victor' sobre la vida y legado de Víctor Fernández Gopar 'El Salinero'. / La Provincia

Una figura clave de la cultura popular de Lanzarote

Nacido en Yaiza y estrechamente vinculado a las Salinas de Janubio, Víctor Fernández Gopar dedicó gran parte de su vida a preservar las costumbres y la tradición oral de Canarias.

Su actividad estuvo marcada por la poesía, la música y las coplas populares, herramientas con las que retrató el día a día de la sociedad lanzaroteña y dejó constancia de los paisajes, los oficios tradicionales y la forma de vida de varias generaciones.

Más allá de su trabajo como salinero en las Salinas de Janubio (Yaiza), su aportación cultural ha permitido mantener vivo un patrimonio inmaterial que forma parte de la identidad de Lanzarote y del conjunto del archipiélago.

Sus composiciones reflejan valores como el arraigo a la tierra, la relación con el mar y el esfuerzo de quienes desarrollaron su vida en un territorio condicionado por el paisaje volcánico y la actividad salinera.

Compra de entradas para el musical 'Víctor'

Las entradas están a la venta en www.culturalanzarote.com. Además de la entrada general, también está disponible la entrada con cóctel, que incluye degustaciones gastronómicas y bebida para disfrutar al finalizar el espectáculo.