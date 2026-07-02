La parroquia La Candelaria de Tías celebra 230 años de historia con una exposición de arte sacro

La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de Tías (Lanzarote), conmemora este año el 230 aniversario de su fundación con un amplio programa de actividades culturales, históricas y religiosas que se desarrolla desde comienzos de junio y concluirá el próximo 18 de julio.

La programación busca poner en valor el legado histórico de uno de los templos con mayor arraigo del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer parte de su patrimonio artístico, profundizar en sus orígenes y recordar la evolución de la parroquia a lo largo de más de dos siglos.

Entre las citas más destacadas figuran la inauguración de una exposición de arte sacro, una mesa redonda sobre la historia de la parroquia, la proyección de fotografías antiguas y diversas celebraciones litúrgicas que culminarán con una eucaristía conmemorativa.

Una exposición para descubrir el patrimonio de la parroquia

Los actos continúan este 2 de julio con la apertura de una exposición de arte sacro que reunirá distintas piezas pertenecientes a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria.

La muestra permitirá contemplar objetos utilizados tradicionalmente en el culto religioso, entre ellos un misal romano, una antigua llave de gran tamaño, vasos sagrados, custodias, casullas, dalmáticas, albas y otros elementos litúrgicos que forman parte del patrimonio conservado por la comunidad parroquial.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Arte Ermita de San Antonio hasta el 17 de julio, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas.

El objetivo de esta iniciativa es acercar al público parte del patrimonio artístico y documental que ha acompañado la vida de la parroquia durante sus más de dos siglos de existencia.

La mesa, moderada por Juan Cruz, será protagonizada mañana por José de León, Julián Rodríguez y Nino Díaz

Una mesa redonda repasará los orígenes de la parroquia y del municipio

El programa continuará el 3 de julio, a las 19:30 horas, con una mesa redonda que se celebrará en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.

El encuentro estará moderado por el cronista oficial de Tías, Juan Cruz, y reunirá a tres especialistas vinculados al conocimiento de la historia, la cultura y el patrimonio de Lanzarote.

Participarán José de León Hernández, arqueólogo y doctor en Historia; Julián Rodríguez, investigador y divulgador del patrimonio local, y Nino Díaz, músico y gestor cultural.

Cada uno de ellos ofrecerá una perspectiva diferente sobre la creación de la parroquia y la evolución histórica del municipio, abordando aspectos relacionados con el patrimonio, la identidad local y el contexto en el que surgió este importante enclave religioso.

Tres perfiles ligados a la investigación y la cultura

Entre los ponentes destaca José de León Hernández, conocido también como Pepe el Uruguayo, arqueólogo nacido en Uruguay e hijo de emigrantes canarios. Es autor de diversas publicaciones sobre la historia de Lanzarote, entre ellas La cultura del volcán y Lanzarote bajo el volcán, centradas en las consecuencias sociales de las erupciones volcánicas del siglo XVIII.

Junto a él participará Julián Rodríguez, reconocido por su labor de divulgación del patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico de Tías. Durante su etapa técnica en el Ayuntamiento impulsó el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico del municipio y también ha publicado trabajos relacionados con la artesanía tradicional.

El tercer invitado será Nino Díaz, compositor, clarinetista, director de orquesta y promotor cultural. A través de la fundación que lleva su nombre ha organizado numerosos conciertos y actividades culturales, además de desarrollar una trayectoria musical con obras interpretadas en distintos auditorios europeos.

Parroquia de La Candelaria, en Tías. / La Provincia

Fotografías históricas y una conferencia sobre el bicentenario

Las actividades del aniversario continuarán el 9 de julio con la inauguración de una proyección de imágenes antiguas, preparada por Mari Concha Bernal en la Sala de Arte Ermita de San Antonio.

La iniciativa pretende ofrecer un recorrido visual por la evolución de la parroquia y del municipio mediante fotografías históricas que permiten conocer cómo han cambiado tanto el edificio como su entorno y las celebraciones populares vinculadas a la comunidad.

Posteriormente, el 14 de julio, la iglesia acogerá una charla del antiguo párroco Domingo Rivero, quien recordará la conmemoración del bicentenario de la parroquia, celebrada en 1996, y compartirá su experiencia al frente de aquella efeméride.

Los actos finalizarán el 18 de julio

La programación incluye además diversas celebraciones religiosas en los pueblos que integran la parroquia durante los días 15, 16 y 17 de julio, todas ellas previstas a partir de las 19:00 horas.

Asimismo, el 17 de julio tendrá lugar un acto de reconocimiento a Lázaro Martín en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Los actos conmemorativos concluirán el 18 de julio, a las 12:30 horas, con la celebración de una santa eucaristía en la que participarán distintos párrocos.