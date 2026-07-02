El servicio de Hospitalización a Domicilio de Lanzarote atiende a más de 500 pacientes

Recibir una transfusión, un tratamiento complejo o cuidados especializados sin necesidad de ingresar en un hospital es una opción cada vez más consolidada en Lanzarote. Durante 2025, el servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) y Cuidados Paliativos de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, prestó atención a más de 500 pacientes en sus propios hogares, un modelo asistencial que busca ofrecer la misma calidad clínica que un ingreso hospitalario, pero en el entorno habitual del paciente.

Este recurso sanitario está dirigido principalmente a personas con enfermedades complejas, procesos avanzados o necesidades asistenciales que requieren seguimiento especializado. Su funcionamiento permite reducir ingresos convencionales, favorecer la recuperación en casa cuando las condiciones clínicas lo permiten y ofrecer una atención más personalizada tanto a los pacientes como a sus familias.

La evolución registrada en los últimos años refleja un incremento sostenido de la actividad del servicio, tanto en el número de pacientes atendidos como en las consultas realizadas, consolidándolo como una herramienta relevante dentro de la sanidad pública de la isla.

Atención especializada sin salir del domicilio

El servicio de Hospitalización a Domicilio permite que determinados pacientes continúen recibiendo asistencia hospitalaria sin abandonar su vivienda. Para ello dispone de un equipo multidisciplinar integrado por 21 profesionales sanitarios, formado por diez médicos y once enfermeras, además de una flota compuesta por cinco vehículos que facilita los desplazamientos por toda la isla.

La asistencia se presta las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos fines de semana y festivos. Esta cobertura permanente garantiza que los pacientes puedan recibir atención programada y también respuesta ante cualquier incidencia clínica que surja durante el tratamiento.

El modelo se basa en trasladar parte de la actividad hospitalaria al domicilio, manteniendo los estándares asistenciales y evitando desplazamientos que, en muchos casos, pueden resultar especialmente complicados para personas con movilidad reducida o patologías avanzadas.

Un equipo organizado para atender toda Lanzarote

La estructura del servicio combina dos áreas diferenciadas pero coordinadas entre sí.

Por un lado, el dispositivo de Hospitalización a Domicilio está integrado por dos médicos y dos enfermeras, mientras que el área de Cuidados Paliativos cuenta con ocho médicos y nueve enfermeras.

Los profesionales se distribuyen en tres equipos asistenciales, que cubren las zonas norte, centro y sur de Lanzarote. A esta organización se suma un equipo de consultas, un facultativo encargado de la atención hospitalaria y un servicio de guardia permanente para responder a urgencias y garantizar la continuidad asistencial durante todo el día.

Cada jornada realizan visitas programadas a los domicilios, supervisan la evolución clínica de los pacientes y atienden las incidencias que puedan surgir. Este seguimiento continuado favorece una relación cercana con las familias, uno de los aspectos que el propio servicio considera esencial dentro de su modelo de atención.

La humanización de la asistencia como eje del servicio

Uno de los principios sobre los que se desarrolla este recurso es la humanización de la asistencia sanitaria.

El hecho de que el paciente permanezca en su entorno habitual permite mantener una mayor cercanía con sus familiares y reducir el impacto emocional que, en muchas ocasiones, supone un ingreso hospitalario prolongado.

La jefa del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos, Gema Rodríguez, explica que el objetivo del equipo no se limita al tratamiento de la enfermedad, sino que también busca cuidar de la persona desde una perspectiva integral.

Según señala, recibir atención especializada en casa, acompañado por el entorno familiar, contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente sin renunciar al nivel técnico y asistencial propio de un hospital.

Rodríguez también destaca que la confianza depositada por pacientes y familiares constituye uno de los principales reconocimientos al trabajo que desarrolla diariamente el equipo sanitario.

Tratamientos complejos que también pueden realizarse en casa

La actividad del servicio no se limita a cuidados básicos o seguimiento médico.

Entre las prestaciones que ofrece figuran procedimientos de elevada complejidad, como la administración de transfusiones de hemoderivados o tratamientos de quimioterapia subcutánea en el domicilio.

La posibilidad de realizar este tipo de intervenciones evita desplazamientos al hospital y facilita que el paciente continúe recibiendo atención especializada sin abandonar su vivienda cuando las condiciones médicas lo permiten.

Este modelo requiere una elevada coordinación entre profesionales y una planificación individualizada para garantizar tanto la seguridad clínica como la eficacia de los tratamientos.

Un crecimiento constante de la actividad asistencial

Los datos facilitados por la Gerencia de Servicios Sanitarios reflejan un importante incremento de la actividad desarrollada durante los últimos años.

En el área de Hospitalización a Domicilio, los ingresos pasaron de 107 pacientes en 2022 a 208 en 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 95 %.

La evolución también se aprecia en el número de altas, que prácticamente se duplicó al pasar de 101 altas registradas en 2022 a 206 durante el pasado año.

Cada uno de los equipos domiciliarios atiende diariamente entre siete y diez pacientes, además de las urgencias que puedan surgir dentro de su zona de referencia.

Por su parte, el servicio de Cuidados Paliativos prestó atención durante 2025 a 303 pacientes.

De ellos, 120 presentaban enfermedades oncológicas, mientras que 163 correspondían a personas con patologías crónicas no oncológicas, además de pacientes con enfermedades neurodegenerativas en fases avanzadas.

Cada mes, los equipos realizan el seguimiento de entre 95 y 100 personas, tanto en sus domicilios como, cuando resulta necesario, en el ámbito hospitalario.

También aumentan las consultas

El crecimiento del servicio también se refleja en la actividad desarrollada en las consultas.

Entre 2022 y 2025, las primeras consultas, las revisiones y la atención telefónica aumentaron más de un 32 %.

En ese periodo se pasó de 913 consultas registradas en 2022 a 1.208 durante el último ejercicio, una evolución que evidencia la creciente utilización de este recurso por parte de los pacientes derivados desde otros servicios sanitarios.

La atención telefónica constituye además una herramienta importante para resolver dudas, realizar seguimiento clínico y coordinar actuaciones sin necesidad de desplazamientos innecesarios.

Coordinación con Atención Primaria y formación de nuevos especialistas

Además de la atención directa, el servicio mantiene una coordinación permanente con los profesionales de Atención Primaria, así como con el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa y el Hospital Insular de Lanzarote.

Esta colaboración facilita la continuidad asistencial y permite que los pacientes puedan pasar de un nivel asistencial a otro sin interrupciones en sus cuidados.

Junto a su labor clínica, el equipo desarrolla una importante actividad docente.

Cada año participa en la formación de 19 médicos internos residentes (MIR), recibe a diez especialistas rotantes procedentes de distintos puntos del país y colabora con el alumnado del Máster en Cuidados Paliativos, contribuyendo a la capacitación de nuevos profesionales especializados en estas áreas.

Un recurso consolidado dentro de la sanidad pública

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, destaca que los equipos de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos se han convertido en un recurso esencial para la asistencia sanitaria en la isla.

Según indica, este modelo permite que personas con enfermedades complejas o avanzadas reciban atención especializada en el lugar donde prefieren permanecer, reforzando al mismo tiempo un enfoque basado en la cercanía, la continuidad asistencial y la humanización de los cuidados.

La evolución de los datos de actividad refleja la consolidación de un servicio que continúa ampliando su capacidad de respuesta y que se ha convertido en una alternativa asistencial para numerosos pacientes de Lanzarote, contribuyendo a optimizar los recursos hospitalarios y a ofrecer una atención adaptada a las necesidades de cada persona.