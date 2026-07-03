Arrecife licita la rehabilitación de la Pescadería Municipal para crear un espacio de venta y gastronomía junto a La Recova

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado un nuevo paso en su estrategia de recuperación del casco histórico con la publicación de la licitación para la rehabilitación integral de La Pescadería Municipal, un edificio emblemático de la capital lanzaroteña que volverá a destinarse a la venta de productos del mar e incorporará un nuevo espacio gastronómico.

La actuación cuenta con una inversión cercana a 500.000 euros y forma parte de un proyecto más amplio de revitalización del entorno histórico, en el que también se incluyen la futura recuperación de La Recova Municipal, la remodelación ya ejecutada de la plaza de Las Palmas y otras actuaciones previstas en los próximos meses.

El anuncio de licitación está disponible desde el 1 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de julio de 2026.

Un edificio histórico adaptado a nuevos usos

El proyecto contempla mantener la esencia de La Pescadería como punto de comercialización de pescado y marisco, pero adaptando el inmueble a las nuevas demandas del mercado.

La propuesta incluye espacios destinados tanto a la venta de productos frescos como a su elaboración y degustación, con el objetivo de convertir el edificio en un punto de encuentro entre el comercio tradicional y la oferta gastronómica vinculada a los productos del mar.

Según explica el Ayuntamiento, esta transformación permitirá que el inmueble recupere la actividad para la que fue concebido, incorporando al mismo tiempo nuevos servicios que favorezcan su dinamización durante todo el año.

Publicación de Yonathan de León sobre la licitación de la reforma de la Pescadería Municipal en Arrecife.

La Pescadería y La Recova funcionarán de forma complementaria

Uno de los principales objetivos municipales es que La Pescadería y La Recova funcionen como un conjunto integrado dedicado a la promoción de los productos locales.

Mientras La Pescadería estará orientada principalmente a los productos pesqueros, La Recova continuará como mercado de abastos centrado en la comercialización de productos agrícolas y alimentarios, incorporando también espacios gastronómicos tanto en sus locales como en la futura terraza de la cubierta.

De esta forma, ambos inmuebles pretenden reforzar la oferta comercial y gastronómica del centro histórico de Arrecife y contribuir a recuperar la actividad económica que durante décadas caracterizó esta zona de la ciudad.

Financiación con apoyo del Gobierno de Canarias

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha señalado que este proyecto cuenta con la colaboración económica de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

La licitación ha sido promovida por Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias S.A.U. (Gesprotur), entidad pública adscrita a la Consejería de Turismo.

El regidor considera que esta actuación se integra dentro de una estrategia de recuperación urbana que busca poner en valor el patrimonio histórico y reforzar el atractivo comercial y turístico del centro de la capital.

Un proyecto con el visto bueno de Patrimonio

El proyecto técnico ha sido redactado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Comercio y Turismo y cuenta con la autorización de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote.

Esta aprobación era necesaria debido a que el edificio se encuentra dentro del entorno protegido del casco histórico de Arrecife, muy próximo a la iglesia de San Ginés y al edificio de La Recova.

La intervención busca compatibilizar la conservación del valor patrimonial del inmueble con su adaptación a nuevos usos comerciales y gastronómicos.

Impulso a los productos de proximidad

La concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, ha explicado que la rehabilitación pretende reforzar la presencia de los productos del campo y del mar procedentes de Lanzarote y La Graciosa.

El nuevo diseño permitirá no solo comercializar pescado, marisco y otros alimentos frescos, sino también elaborar y degustar estos productos en el propio recinto.

El objetivo es crear un circuito comercial centrado en los denominados productos de kilómetro cero (KM0), favoreciendo el consumo de alimentos de proximidad y ofreciendo nuevos espacios para productores, comerciantes y consumidores.

Este modelo, cada vez más extendido en distintos mercados tradicionales de España, busca combinar la venta directa con la restauración para atraer tanto a residentes como a visitantes.

Más actuaciones previstas en el centro histórico

La rehabilitación de La Pescadería no será la única actuación prevista en esta parte de la ciudad.

El Ayuntamiento recuerda que recientemente finalizaron las obras de remodelación integral de la plaza de Las Palmas, a las que se han sumado trabajos de mejora en las fachadas del salón parroquial y de la biblioteca parroquial.

Durante este verano también está prevista la publicación de la licitación para recuperar La Recova Municipal, así como el inicio del procedimiento para la rehabilitación integral del Parque José Ramírez Cerdá, un proyecto cuya inversión rondará los dos millones de euros.

Estas actuaciones forman parte del plan municipal para renovar el centro histórico y reforzar su papel como uno de los principales espacios comerciales, culturales y turísticos de Arrecife.

Un enclave estratégico para el comercio y el turismo

El Ayuntamiento considera que la ubicación de La Pescadería y La Recova constituye uno de sus principales valores.

Ambos edificios se encuentran muy cerca del Charco de San Ginés, una de las zonas con mayor actividad hostelera de la ciudad y uno de los lugares más visitados tanto por la población residente como por los turistas.

A esta circunstancia se suma la llegada anual de alrededor de 700.000 cruceristas al puerto de Arrecife, especialmente durante la temporada comprendida entre septiembre y abril.

La elevada afluencia de visitantes convierte este entorno en un punto estratégico para impulsar la actividad comercial y generar nuevas oportunidades económicas para los establecimientos del centro.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar las obras de rehabilitación de La Pescadería podrán presentar sus propuestas hasta el 22 de julio, conforme a las condiciones recogidas en la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez adjudicados los trabajos y ejecutada la actuación, el Ayuntamiento confía en que este edificio vuelva a convertirse en un referente del comercio tradicional de Arrecife, adaptado a las nuevas formas de consumo y vinculado a la promoción del producto local.