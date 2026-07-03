Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viva Suecia - Granca Live FestJuan Carlos Arana - UD Las PalmasPuertos de Las PalmasPsiquiátrico Las PalmasActualidad UD Las PalmasHorario Granca Live Fest 2026Loterías en CanariasAnabel PantojaCalor extremo en Canarias
instagramlinkedin

Un año de prisión para el exinterventor municipal de Arrecife en la pieza final del caso Montecarlo

La Audiencia de Las Palmas absuelve a los otros diez acusados

Juicio caso Montecarlo, por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife

Juicio caso Montecarlo, por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife

Ver galería

Juicio caso Montecarlo, por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife / Andrés Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a un año de cárcel al exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz Melero, como autor de un delito continuado de prevariación administrativa en concurso con otro de fraude, por los hechos que conforman la sexta y última de las piezas de la trama de corrupción conocida como 'caso Montecarlo'.

La Audiencia ha hecho pública este viernes la sentencia de este caso, que se juzgó en octubre de 2025, por la que se absuelve a los otros diez procesados, entre los que figuraban cinco exconcejales de Arrecife, un empresario y varios empleados municipales.

Durante el juicio, Carlos Sáenz admitió ser autor de las irregularidades que le atribuía el Ministerio Fiscal en su escrito de cargos, aunque "con matizaciones", una confesión que el tribunal le tiene en cuenta ahora para atenuar su condena, junto con las dilaciones que arrastra esta causa, que comenzó a instruirse en 2012.

Noticias relacionadas y más

Esta es la quinta condena que Sáenz recibe por el caso Montecarlo, un sumario corrupción municipal que, en su caso, detectó ilegalidades en su desempeño como interventor de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, en Lanzarote, y también de La Oliva, en Fuerteventura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents