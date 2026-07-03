Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife ante el nuevo episodio de calor intenso

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en varias zonas de Gran Canaria y Tenerife debido a la previsión del nuevo episodio de altas temperaturas que podría prolongarse durante varios días y aumentar el peligro de propagación del fuego.

La medida entrará en vigor a las 08:00 horas del domingo 5 de julio y se adopta en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

El ámbito territorial de esta alerta comprende Gran Canaria por encima de los 400 metros de altitud y las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife, donde las condiciones meteorológicas previstas incrementan de forma significativa el riesgo de incendio.

Temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos

Según la previsión meteorológica, el episodio de calor comenzará el domingo en las islas orientales y se irá extendiendo progresivamente al resto del archipiélago durante la próxima semana, especialmente a partir del martes.

En Gran Canaria se esperan temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse valores cercanos a 38 grados en áreas del interior, medianías orientadas al sur y al oeste y en la cuenca de Tejeda, especialmente durante el lunes.

En Tenerife, las máximas previstas oscilarán entre 32 y 35 grados, con especial incidencia en las medianías y vertientes meridionales y occidentales de la isla, donde el calor también tenderá a intensificarse en los primeros días del episodio.

Aire seco y baja humedad en las zonas forestales

Además del aumento de las temperaturas, otro de los factores que preocupa a los servicios de emergencia es la presencia de una masa de aire cálido y seco sobre las zonas de medianías y monte.

La inversión térmica se situará inicialmente entre los 400 y 500 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en Tenerife, descendiendo gradualmente conforme avance el episodio.

Por encima de esa capa se prevén humedades relativas inferiores al 30 %, una circunstancia que favorece la rápida desecación de la vegetación y aumenta considerablemente la posibilidad de que cualquier foco pueda convertirse en un incendio forestal.

El viento también será objeto de seguimiento

Las previsiones indican que durante estos días predominarán los vientos alisios del nordeste, con intensidad moderada y algunos intervalos fuertes en zonas expuestas y canales entre islas.

Aunque, por el momento, no se espera un episodio generalizado de viento intenso, la Dirección General de Emergencias ha señalado que este factor continuará bajo vigilancia, ya que un aumento de la velocidad del viento podría favorecer una propagación más rápida de un eventual incendio.

Asimismo, se prevé una ligera entrada de calima, principalmente sobre las islas orientales. No obstante, los modelos meteorológicos apuntan a que este fenómeno no alcanzará concentraciones relevantes ni será un elemento determinante en la evolución del episodio.

El riesgo aumentará entre el lunes y el miércoles

Los distintos modelos meteorológicos analizados por el Gobierno de Canarias coinciden en señalar que el peligro de incendios forestales aumentará progresivamente durante los próximos días.

El periodo de mayor riesgo se concentrará previsiblemente entre el lunes y el miércoles, cuando el episodio de calor tenderá a extenderse al conjunto del archipiélago y las condiciones de temperatura y sequedad serán más acusadas.

Por este motivo, la Dirección General de Emergencias ha anunciado que mantendrá un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y de los índices de riesgo de incendio forestal.

En función de cómo evolucionen las previsiones, no se descarta que la alerta pueda modificarse o ampliarse a otras zonas del archipiélago.