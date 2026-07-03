Canarias reclama diálogo a Costas tras la eliminación de la escalera en la playa de El Golfo en Lanzarote

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que refuerce la coordinación con las administraciones del Archipiélago antes de llevar a cabo actuaciones en el litoral canario. La petición se centra, en esta ocasión, en la intervención que el Estado desarrolla en la playa de El Golfo, en el municipio de Yaiza, donde la retirada de la escalera de acceso ha generado la petición de explicaciones por parte de las instituciones locales.

Desde el Gobierno de Canarias se insiste en la necesidad de que cualquier actuación en espacios costeros se realice mediante el diálogo y el consenso con las administraciones insulares y municipales, especialmente cuando las medidas afectan al uso habitual de estos enclaves por parte de residentes y visitantes.

El Ejecutivo autonómico pide mayor coordinación institucional

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico lleva tiempo reclamando a la Dirección General de la Costa y el Mar una mayor coordinación en las intervenciones que se desarrollan en el litoral de las islas.

Según explica, aunque el Estado mantiene la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, la Comunidad Autónoma desempeña funciones de gestión dentro del marco competencial vigente y trabaja de forma coordinada con los ayuntamientos, que son las administraciones más próximas a los ciudadanos y usuarias directas de estos espacios.

Por ello, considera necesario que las actuaciones previstas sean conocidas previamente por las instituciones implicadas y que exista un proceso de diálogo antes de su ejecución.

El caso de la playa de El Golfo

La petición del Gobierno de Canarias se produce en relación con los trabajos que se están desarrollando en la playa de El Golfo, uno de los enclaves más conocidos de la costa de Lanzarote.

Según la información facilitada, el Ayuntamiento de Yaiza no recibió una comunicación previa sobre las actuaciones que se están ejecutando, entre ellas la retirada de la escalera que permitía el acceso a la playa.

Ante esta situación, la corporación municipal ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio para conocer el alcance de la intervención, el proyecto previsto y las alternativas que puedan plantearse para garantizar el acceso de los usuarios.

El consistorio también pretende obtener información sobre los objetivos de las obras y su posible incidencia en este espacio costero.

Compatibilizar la conservación y el uso del litoral

Desde la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario se subraya que la protección del litoral constituye una prioridad para todas las administraciones públicas, especialmente en un territorio insular como Canarias, donde la costa posee un elevado valor ambiental, paisajístico y turístico.

No obstante, Antonio Acosta defiende que esa conservación debe desarrollarse buscando un equilibrio entre la protección de los espacios naturales y el disfrute responsable de estos lugares por parte de la ciudadanía.

En este sentido, considera imprescindible que las distintas administraciones —estatal, autonómica, insular y municipal— trabajen de forma coordinada para adoptar decisiones consensuadas que respeten la normativa vigente y, al mismo tiempo, tengan en cuenta las necesidades de los municipios y de quienes utilizan habitualmente estos espacios.