Coalición Canaria asegura que un documento del PSOE planteaba un Hospital Insular con nuevos usos en Lanzarote

El debate político sobre el futuro del Hospital Insular de Lanzarote continúa sumando nuevos capítulos. En esta ocasión, Coalición Canaria (CC) ha respondido a las críticas formuladas por el PSOE sobre las recientes declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respecto al centro sanitario, asegurando que fue el propio anterior gobierno insular, presidido por la socialista María Dolores Corujo, quien dejó por escrito una propuesta que modificaba los usos del edificio histórico.

La formación nacionalista sostiene que dispone de documentación correspondiente al Plan Funcional redactado durante el mandato socialista y registrado en enero de 2022. Según explica CC, ese documento no contemplaba mantener la hospitalización en el edificio principal del Hospital Insular, sino trasladarla a un inmueble de nueva construcción que, según afirma, nunca llegó a desarrollarse ni contó con financiación.

Coalición Canaria rechaza las críticas del PSOE

En un comunicado, Coalición Canaria acusa al PSOE de utilizar el futuro del Hospital Insular como argumento de confrontación política y considera que las críticas dirigidas al Ejecutivo autonómico están descontextualizadas.

La organización nacionalista sostiene que las declaraciones de Fernando Clavijo han sido interpretadas de forma interesada por los socialistas para generar incertidumbre entre la población sobre el futuro del centro sociosanitario.

Asimismo, afirma que la posición defendida actualmente por el partido coincide con la línea que ya ha hecho pública en los últimos meses: estudiar las alternativas que plantee el futuro Plan Director del Hospital Insular y tomar decisiones a partir de criterios técnicos y sanitarios.

Fernando Clavijo (i) y Oswaldo Betancort, este miércoles, en el Cabildo de Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

Según explica Coalición Canaria, ese proceso incluirá la creación de una comisión técnica de expertos que analizará las distintas posibilidades para la rehabilitación integral del edificio.

El contenido del Plan Funcional centra la polémica

El principal argumento expuesto por Coalición Canaria se basa en el contenido del denominado Plan Funcional elaborado durante la anterior etapa de gobierno.

De acuerdo con la documentación difundida por la formación nacionalista, el edificio donde actualmente se encuentran alrededor de 60 camas hospitalarias dejaría de destinarse a hospitalización tras la rehabilitación prevista.

En su lugar, el documento situaría diferentes servicios asistenciales y administrativos, entre ellos áreas de urgencias, diagnóstico por imagen, espacios comunes, dependencias técnicas y oficinas.

La hospitalización pasaría a desarrollarse en un edificio completamente nuevo, cuya construcción figuraría en la propuesta funcional pero que, según sostiene Coalición Canaria, no llegó a contar con proyecto técnico ni con una partida económica específica para hacerlo realidad.

Plano del Plan Funcional del Hospital Insular de Lanzarote propuesto por el Cabildo de Lanzarote en 2022 / La Provincia

La formación considera que esta circunstancia contradice el discurso actual del PSOE, que ha defendido públicamente el mantenimiento del Hospital Insular sin cambios en su configuración.

La residencia de mayores, otro de los puntos del debate

Coalición Canaria también asegura que el Plan Funcional redactado durante el mandato socialista contemplaba eliminar la actual Residencia de Mayores ubicada en el Hospital Insular.

Según afirma la organización, el documento no incorporaba una alternativa concreta para reubicar a las personas residentes, una circunstancia que también ha sido utilizada por los nacionalistas para cuestionar la gestión del anterior gobierno insular.

En contraste, Coalición Canaria asegura que su objetivo pasa por garantizar la continuidad de la atención a las personas mayores mientras se desarrollan las actuaciones que finalmente se decidan para el complejo.

Críticas a la gestión del anterior mandato

Además de centrar el debate en el contenido del Plan Funcional, Coalición Canaria realizó una valoración muy crítica de la gestión desarrollada por el anterior grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, presidido por María Dolores Corujo.

Entre otras cuestiones, la formación afirma que durante esos cuatro años no se ejecutaron inversiones en nuevas infraestructuras sociosanitarias y sostiene que se perdieron fondos destinados a la futura residencia de mayores de Tahíche.

También reprocha al anterior Ejecutivo la privatización del centro de Las Cabreras y asegura que no se impulsó ninguna actuación para resolver el estado del edificio del Hospital Insular pese a que, según indica, existían informes que advertían de la necesidad de acometer una rehabilitación integral.

Estas afirmaciones forman parte de la valoración política realizada por Coalición Canaria sobre la gestión del denominado Pacto de las Flores durante la pasada legislatura.

Coalición Canaria defiende una rehabilitación basada en criterios técnicos

La formación nacionalista insiste en que mantiene su compromiso con la rehabilitación integral del Hospital Insular, aunque subraya que las decisiones definitivas deberán adoptarse una vez concluyan los estudios técnicos previstos.

Según explica, las limitaciones arquitectónicas del inmueble, junto con la protección patrimonial de parte del edificio y las actuales exigencias sanitarias, hacen necesario analizar distintas alternativas antes de definir el proyecto definitivo.

Coalición Canaria sostiene que cualquier actuación debe garantizar tanto la seguridad de pacientes y profesionales como la continuidad de la asistencia sanitaria y sociosanitaria que actualmente presta el complejo.

Propuesta de un debate público

Como parte de su respuesta, Coalición Canaria ha reiterado la invitación al PSOE y al resto de fuerzas políticas con representación institucional para celebrar un debate público sobre el futuro del Hospital Insular.

La propuesta plantea un encuentro abierto con presencia de los medios de comunicación y participación ciudadana, en el que cada formación pueda exponer su modelo para el centro apoyándose, según señala el partido, en documentos técnicos y proyectos concretos.

La formación considera que este debate permitiría confrontar las distintas propuestas desde la transparencia y evitar que la discusión se centre exclusivamente en declaraciones políticas.

Un asunto con gran impacto social en Lanzarote

El futuro del Hospital Insular se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político en Lanzarote debido a la importancia que este complejo tiene para la atención sanitaria y sociosanitaria de la isla.

Las diferentes administraciones coinciden en la necesidad de intervenir sobre unas instalaciones que requieren actuaciones de mejora, aunque mantienen posiciones diferentes respecto al modelo que debería adoptarse para garantizar su funcionamiento en los próximos años.

Mientras continúan las diferencias entre los principales partidos políticos, el desarrollo del futuro Plan Director y las conclusiones de los estudios técnicos serán determinantes para definir las actuaciones que finalmente se ejecuten en el complejo.