Un documental repasa la historia del asociacionismo y la participación ciudadana en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha presentado este jueves el documental COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote, una producción impulsada por el Área de Gobierno Abierto que recorre la evolución del movimiento asociativo y de la participación ciudadana en Lanzarote y La Graciosa.

La presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos de la institución insular, con la participación del consejero de Gobierno Abierto, Armando Santana, quien explicó que el objetivo de esta iniciativa es reconocer la aportación que durante décadas han realizado asociaciones, colectivos y movimientos ciudadanos al desarrollo social de la isla.

El documental está dirigido por Pilar Estevan y realizado por David Hernández. La producción tiene una duración de 33 minutos e incluye además 16 piezas audiovisuales exclusivas adaptadas para su difusión en redes sociales.

Presentación del documental ‘COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote’ en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Un recorrido por la historia de la participación ciudadana

La obra ofrece una visión de la evolución del tejido asociativo mediante testimonios, experiencias y relatos colectivos que muestran el papel desempeñado por asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos, comisiones de fiestas, juntas directivas y otras formas de organización social presentes en Lanzarote durante las últimas décadas.

El trabajo pretende reflejar cómo la implicación de la ciudadanía ha contribuido a impulsar mejoras sociales, fortalecer la convivencia y participar en la defensa del territorio. También pone de relieve que, en numerosas ocasiones, los procesos de participación nacen como respuesta a problemas comunes o conflictos que afectan a la población y que, con el tiempo, pueden derivar en movimientos capaces de impulsar cambios relevantes.

Durante la presentación, Armando Santana destacó que Lanzarote cuenta con un tejido asociativo amplio y dinámico que ha desempeñado un papel importante en la transformación de la isla. Según señaló, el documental busca dar visibilidad a un trabajo colectivo que habitualmente queda en un segundo plano, pese a su relevancia para el desarrollo del territorio.

Meses de investigación y ocho jornadas de rodaje

La elaboración del documental ha requerido un proceso previo de investigación, recopilación de documentación y desarrollo del guion, al que posteriormente se sumaron ocho jornadas de grabación.

A través de ese trabajo, la producción analiza la evolución de las distintas formas de participación social y cómo el asociacionismo tradicional ha sabido adaptarse a los cambios sociales y culturales experimentados en las últimas décadas.

La directora del documental, Pilar Estevan, explicó durante la presentación que la obra también invita a reflexionar sobre el valor de la cooperación y del trabajo colectivo en un contexto marcado por una creciente individualización de la sociedad. En ese sentido, defendió que la colaboración entre las personas continúa siendo un elemento fundamental para afrontar retos comunes y favorecer la participación ciudadana.

Reconocimiento al papel de las administraciones locales

Durante el acto, el consejero también puso en valor la colaboración de los ayuntamientos de la isla en el impulso de iniciativas relacionadas con el asociacionismo y la participación ciudadana.

Según indicó, las administraciones municipales han desempeñado un papel relevante apoyando el trabajo de asociaciones y colectivos, una labor que el Cabildo pretende igualmente reconocer mediante este proyecto audiovisual.

La iniciativa forma parte de las acciones desarrolladas desde el Área de Gobierno Abierto para fomentar la participación de la ciudadanía y poner en valor la importancia del movimiento asociativo como herramienta de implicación social.

Estreno previsto para el 30 de julio

El estreno del documental tendrá lugar el próximo 30 de julio, en horario de tarde, en los Cines Atlántida de Arrecife, donde se realizará la primera proyección pública de esta producción centrada en la historia del asociacionismo y la participación ciudadana en Lanzarote y La Graciosa.