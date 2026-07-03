María Dolores Corujo (PSOE) confía en que la Fiscalía del Supremo archive la denuncia contra ella por el 'caso Sosa'

La diputada en el Congreso y secretaria insular del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha expresado este viernes su confianza en que la Fiscalía del Tribunal Supremo acuerde el archivo de la denuncia presentada contra ella por David Montes, abogado vinculado a Coalición Canaria y actual director insular del Cabildo de Lanzarote.

Las declaraciones de Corujo se producen después de que la Fiscalía de Arrecife remitiera las actuaciones al Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo relacionadas con el 'caso Sosa', al considerar que la diputada cuenta con la condición de aforada y, por tanto, corresponde a ese órgano asumir la tramitación de las diligencias preprocesales. El proceso investiga el pago del sueldo como liberado al médico Juan Manuel Sosa, exconsejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote en el pasado mandato, cuando Corujo era presidenta de la Corporación Insular.

La denuncia pasa al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la diputada

Según explicó la parlamentaria socialista, la Fiscalía de Arrecife carece de competencia para citarla a declarar debido a su condición de diputada en el Congreso. Por este motivo, indicó que el procedimiento debe continuar en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que será la encargada de valorar el contenido de la denuncia y decidir los siguientes pasos.

Corujo manifestó que espera que, una vez analizada la documentación, el Ministerio Fiscal acuerde el archivo de las diligencias.

María Dolores Corujo y Juan Manuel Sosa, en el Castillo de San José, en Arrecife. / La Provincia

Corujo cuestiona el contenido de la denuncia

En sus declaraciones, la dirigente del PSOE de Lanzarote aseguró que la denuncia presentada por David Montes está sustentada, según su versión, en "falsedades y medias verdades" y defendió que responde a un propósito de carácter político.

La diputada insistió en que el procedimiento se encuentra todavía en una fase preliminar, correspondiente a las diligencias preprocesales, por lo que será la Fiscalía del Tribunal Supremo la que determine si existen elementos suficientes para continuar con la tramitación o, por el contrario, proceder al archivo.

Asimismo, avanzó que, en caso de que la denuncia sea archivada, estudiará la posibilidad de reclamar responsabilidades a quien considera responsable de haber promovido una denuncia que, según sostiene, carece de fundamento.