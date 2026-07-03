El pregón de Nena Díaz Herrera da comienzo a las Fiestas del Carmen de La Villa de Teguise

La Villa de Teguise dio el pistoletazo de salida a las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen con la lectura del pregón a cargo de Catalina Díaz Herrera, conocida popularmente como Nena.

El acto, celebrado en el Convento de Santo Domingo, marcó el inicio oficial de una programación que se prolongará hasta el próximo 19 de julio y que incluirá actividades religiosas, culturales, musicales y tradicionales dirigidas a públicos de todas las edades.

La pregonera, muy vinculada a la vida social y cultural del municipio, fue la encargada de abrir unas celebraciones que cada año reúnen a vecinos y visitantes en torno a una de las festividades más arraigadas de la antigua capital de Lanzarote.

Pregón de las fiestas del Carmen en Teguise 2026 / La Provincia

Un pregón cargado de recuerdos y vivencias

Durante su intervención, Catalina Díaz Herrera realizó un recorrido por distintos momentos de su infancia y juventud en La Villa, evocando recuerdos personales ligados a las Fiestas del Carmen y a la evolución del municipio a lo largo de los años.

Su discurso estuvo marcado por las experiencias compartidas con familiares, amistades y vecinos, poniendo en valor el papel que estas celebraciones han desempeñado como espacio de encuentro y convivencia entre generaciones.

Una trayectoria vinculada a la cultura local

A lo largo de los años, Catalina Díaz Herrera ha participado en diferentes proyectos relacionados con la promoción de la cultura y las tradiciones locales.

Entre otras actividades, fue monitora de Corte y Confección dentro del Plan Cultural municipal, una labor mediante la que contribuyó a transmitir conocimientos sobre un oficio tradicional a numerosas vecinas de Teguise.

Además, ha formado parte de la Coral de Teguise y del grupo de poesía Letras para el Alma, manteniendo una presencia constante en la vida cultural del municipio.

Autoridades y vecinos respaldan el inicio de las fiestas

El acto reunió a numerosos vecinos, representantes de la corporación municipal y miembros de diferentes colectivos locales, que quisieron acompañar a la pregonera en el comienzo de las celebraciones.

Durante la inauguración también intervino el cronista oficial Francisco Delgado, que participó en una velada caracterizada por el recuerdo, la tradición y el reconocimiento a la identidad histórica de La Villa.

La jornada concluyó con una actuación musical protagonizada por José Vicente Pérez, Adrián Niz y Manuel Estupiñán, poniendo el broche artístico a la apertura de las fiestas.

Pregón de las fiestas del Carmen en Teguise 2026 / La Provincia

El Ayuntamiento destaca el valor de las tradiciones

Durante el acto inaugural, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, destacó que las Fiestas del Carmen constituyen un momento de encuentro para la ciudadanía y una oportunidad para reforzar los vínculos entre vecinos.

Según señaló, esta celebración permite mantener vivas las tradiciones del municipio y transmitirlas a las nuevas generaciones a través de los distintos actos programados.

Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos, Andoni Machín, subrayó que estos días también sirven para mostrar a quienes visitan La Villa el patrimonio cultural y el arraigo de unas fiestas que forman parte de la identidad del municipio.

Un programa hasta el 19 de julio

Con el pregón queda oficialmente inaugurada la programación de las Fiestas del Carmen de La Villa, que durante las próximas semanas ofrecerá un calendario con actividades para todos los públicos.

El programa combinará actos religiosos en honor a Nuestra Señora del Carmen con conciertos, propuestas culturales, encuentros populares y otras iniciativas tradicionales que forman parte de esta celebración.