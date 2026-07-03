Yaiza saca a concurso el nuevo contrato de recogida de residuos por 41,3 millones de euros para los próximos diez años

El Ayuntamiento de Yaiza ha iniciado el proceso de licitación del nuevo contrato para la recogida y transporte de residuos domésticos, un servicio que tendrá una duración de diez años y un presupuesto estimado de 41,3 millones de euros. El anuncio ha sido publicado tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, abriendo el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas hasta el 3 de agosto de 2026.

El contrato contempla la recogida de diferentes tipos de residuos, el transporte hasta el vertedero insular y el suministro, limpieza y mantenimiento de los contenedores distribuidos por el municipio.

El Consistorio plantea una renovación integral del servicio con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de Yaiza y mejorar la gestión de los residuos tanto en Playa Blanca como en el resto de localidades del municipio.

Un contrato que amplía los servicios de recogida

El nuevo pliego incorpora un catálogo de prestaciones más amplio que el de anteriores contratos. Además de la recogida de la fracción resto y de los residuos orgánicos, incluye servicios específicos para aceite vegetal doméstico, enseres, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos y otros residuos que requieren un tratamiento diferenciado.

Una de las principales novedades será la implantación de puntos limpios móviles, que recorrerán de forma periódica los distintos pueblos de Yaiza para facilitar el reciclaje de residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

El contrato también obliga a la empresa adjudicataria a retirar residuos de construcción y demolición abandonados en espacios públicos, así como los desechos generados durante fiestas populares, romerías y eventos organizados por el Ayuntamiento.

Reposición de contenedores de basura en Yaiza / La Provincia

Horarios y organización del servicio

Según recoge la documentación de la licitación, la recogida de residuos deberá prestarse todos los días de la semana, en horario comprendido entre las 05:00 y las 23:00 horas.

La empresa adjudicataria tendrá que adaptar tanto el personal como la maquinaria y las rutas de trabajo a las características de cada núcleo de población, garantizando la cobertura del servicio en todo el término municipal.

Asimismo, será responsable del mantenimiento y la limpieza periódica de los contenedores, una tarea que el Ayuntamiento considera esencial para evitar problemas de higiene y mejorar la imagen de los espacios públicos.

Campañas para fomentar la colaboración ciudadana

El pliego también incorpora acciones de educación ambiental y sensibilización ciudadana.

La empresa que resulte adjudicataria deberá desarrollar campañas informativas dirigidas a la población para promover la correcta separación de residuos y favorecer un uso adecuado de los contenedores.

El Ayuntamiento considera que la colaboración de los vecinos resulta fundamental para mejorar la eficacia del servicio y reducir el impacto ambiental derivado de una gestión inadecuada de los residuos.

En el caso concreto de la recogida de enseres y restos de poda, la adjudicataria tendrá que coordinar con el consistorio el sistema de comunicación con la ciudadanía para agilizar la retirada de estos materiales.

Especial atención al reciclaje del aceite doméstico

Otra de las prestaciones incluidas en el contrato es la recogida del aceite vegetal de origen doméstico, un residuo altamente contaminante cuando se elimina de forma incorrecta.

Si la empresa opta por instalar contenedores específicos para este servicio, estos deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene necesarias para evitar fugas y vertidos en la vía pública.

El reciclaje del aceite usado permite reducir la contaminación del agua y facilita su reutilización para la fabricación de biocombustibles u otros productos industriales.

Los puntos limpios móviles llegarán a todos los pueblos

El proyecto incorpora un sistema de puntos limpios móviles, diseñado para acercar el reciclaje de residuos especiales a toda la población.

Estos vehículos estarán equipados con compartimentos específicos para recoger materiales como:

Aceite doméstico usado.

Pilas y baterías.

Aerosoles.

Bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes.

Cartuchos de tinta y tóner.

CD, DVD y cintas de vídeo.

Pinturas y disolventes.

Plásticos y PVC.

Radiografías.

Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.

Medicamentos y otros residuos especiales.

Con este sistema, el Ayuntamiento busca facilitar la correcta gestión de residuos que habitualmente requieren el desplazamiento a un punto limpio fijo.

El servicio continuará con la empresa actual hasta la adjudicación

Mientras concluye el procedimiento de contratación y se formaliza el nuevo contrato, el servicio seguirá siendo prestado por Valoriza Servicios Medioambientales, empresa que asumió esta responsabilidad en mayo de 2025 tras finalizar la relación contractual entre el Ayuntamiento y Urbaser.

La continuidad del servicio pretende garantizar que la recogida de residuos se mantenga con normalidad durante el proceso administrativo hasta que entre en funcionamiento la nueva adjudicación.