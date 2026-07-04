Julio de musicales, cine y teatro en Lanzarote

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, señala que «la programación de julio reúne algunas de las grandes citas culturales del verano en la isla, combinando festivales consolidados con nuevas producciones que ponen en valor nuestro patrimonio cultural». Asimismo, destaca que «la agenda vuelve a ofrecer propuestas para públicos muy diversos, reforzando el compromiso del Cabildo con una cultura accesible, de calidad y presente en distintos espacios de Lanzarote y La Graciosa».

‘Víctor’, el musical. Los días 10 y 11 de julio, el Auditorio de Jameos del Agua acoge Víctor, un espectáculo musical organizado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote que recorre la vida y el legado de Víctor Fernández Gopar, El Salinero, una de las figuras más representativas de la cultura popular de la Isla. A través de una historia original que combina música en directo, teatro y una cuidada puesta en escena, la obra pone en valor la memoria, la tradición y el patrimonio inmaterial de Lanzarote. Inspirado en la trayectoria del poeta y salinero de Janubio, el montaje reivindica su contribución a la conservación de las costumbres, los paisajes y la identidad canaria, acercando al público la vigencia de un legado que continúa formando parte de la memoria colectiva de Lanzarote.

Canarias Jazz & Más. El Festival Internacional Canarias Jazz & Más celebra su 35ª edición. El 17 de julio, El Almacén acoge una doble sesión protagonizada por el Xavi Torres Trio junto al saxofonista Miguel Zenón, una de las figuras más influyentes del jazz, y por el Marco Mezquida Trío, que presentará Táctil, un trabajo donde la música se convierte en una experiencia física y sensorial.

Integrantes del Marco Mezquida Trío. / La Provincia

Música. La música en directo ofrece el Lava Live Fest 2026, que los días 24 y 25 de julio celebrará dos de sus jornadas en Arrecife. El festival vuelve con destacados artistas nacionales e internacionales como Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Nathy Peluso, Ana Mena y Juanma Restrepo, entre otros, consolidándose como una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.

Cine. La programación cinematográfica de julio combina cine de autor y recuperación del patrimonio audiovisual. El 11 de julio, Cine Club Lanzarote recupera Grand Canary (1934), una producción de Hollywood ambientada en Canarias cuya visión del Archipiélago sirve de punto de partida para reflexionar sobre su representación en el cine. La proyección contará con la participación del investigador Gonzalo M. Pavés, autor de Un paraíso herido. De cómo Hollywood reinventó las Islas Canarias, acompañado por el historiador José Antonio Ribas.

Literatura. La programación de julio incluye también la presentación de La condena de las Torres Bellas, la nueva obra de Vivien Déniz. El encuentro, previsto para el 24 de julio en El Almacén, combinará lectura, conversación y performance en una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad, el cuerpo y la experiencia de la disidencia desde una mirada contemporánea.

Taller de dibujo David Machado. / La Provincia

Talleres. La programación de julio reserva un espacio destacado para la formación artística con dos propuestas dirigidas tanto a personas interesadas en iniciarse, como a quienes deseen profundizar en sus procesos creativos. El Almacén acoge una nueva edición del taller de dibujo contemporáneo coordinado por David Machado, centrado en la experimentación con el dibujo y el desarrollo de proyectos colectivos.

La oferta se completa con el Laboratorio de collages, un espacio abierto a la creación colectiva y al pensamiento visual que se desarrollará del 28 al 31 de julio. Además de una sala de trabajo con acceso libre para el público, el programa incluye cuatro talleres específicos con inscripción previa, reforzando la apuesta por la mediación cultural, la participación y la experimentación artística.

Narración y teatro. La palabra y la interpretación centran dos de las propuestas escénicas de julio en El Almacén. El 10 de julio, la compañía ContARTe presenta Cuentos para querernos mejor, un espectáculo que fusiona narración oral y música en directo para construir un relato lleno de emoción, cercanía y sensibilidad.

La programación concluirá el 31 de julio con ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de la compañía Chespir, una adaptación del célebre texto de Edward Albee que, a través de diálogos afilados e intensos, explora las complejas relaciones humanas y los conflictos que se esconden detrás de la apariencia de la vida cotidiana.

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Toda la programación sobre las exposiciones vigentes, así como la información sobre fechas, horarios y adquisición de entradas, puede consultarse en la página web del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, www.culturalanzarote.com.