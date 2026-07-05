Buscan a un encapuchado que acuchilló una puerta en Lanzarote

La Guardia Civil busca al hombre encapuchado que aparece en un vídeo viral asestando hasta catorce cuchilladas a la puerta de una vivienda en Punta Mujeres, en el municipio lanzaroteño de Haría, según adelantó La Voz de Lanzarote. Las imágenes, que han circulado durante el fin de semana por redes sociales y grupos de mensajería en Lanzarote, muestran al individuo caminando por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones antes de detenerse frente a una casa situada en la calle Las Salinas.

El vídeo que se ha difundido por toda la isla

La grabación fue realizada desde un coche en marcha. En ella se ve al hombre, con la cabeza cubierta, avanzar por la vía y pararse ante la puerta de una vivienda costera. En ese momento, comienza a golpear la puerta con el cuchillo hasta dañarla en repetidas ocasiones. Según las imágenes difundidas, el ataque suma catorce cuchilladas. Tras el episodio, el hombre se acerca al vehículo desde el que se estaba grabando la escena, abre una de sus puertas y el vídeo termina.

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