Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colisión múltiple en la GC-1Ola de calor Gran CanariaDGTAitana y Quevedo en el Granca Live FestCierre GC-1Papa Gran CanariaLoterías en Canarias
instagramlinkedin

Buscan a un encapuchado que acuchilló una puerta en Lanzarote

Las imágenes del suceso, grabadas desde un coche, muestran al hombre asestando catorce cuchilladas a la puerta de la casa en Punta Mujeres

Un encapuchado acuchilla una vivienda en Lanzarote en un vídeo viral

Un encapuchado acuchilla una vivienda en Lanzarote en un vídeo viral

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

La Guardia Civil busca al hombre encapuchado que aparece en un vídeo viral asestando hasta catorce cuchilladas a la puerta de una vivienda en Punta Mujeres, en el municipio lanzaroteño de Haría, según adelantó La Voz de Lanzarote. Las imágenes, que han circulado durante el fin de semana por redes sociales y grupos de mensajería en Lanzarote, muestran al individuo caminando por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones antes de detenerse frente a una casa situada en la calle Las Salinas.

El vídeo que se ha difundido por toda la isla

La grabación fue realizada desde un coche en marcha. En ella se ve al hombre, con la cabeza cubierta, avanzar por la vía y pararse ante la puerta de una vivienda costera. En ese momento, comienza a golpear la puerta con el cuchillo hasta dañarla en repetidas ocasiones. Según las imágenes difundidas, el ataque suma catorce cuchilladas. Tras el episodio, el hombre se acerca al vehículo desde el que se estaba grabando la escena, abre una de sus puertas y el vídeo termina.

Noticias relacionadas y más

Más información en La Voz de Lanzarote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma
  2. Encuentran sin vida al vecino de Lanzarote Carlos Javier Murgas tras seis días desaparecido tras los terremotos de Venezuela
  3. Un año de prisión para el exinterventor municipal de Arrecife en la pieza final del caso Montecarlo
  4. El Cabildo de Lanzarote cambia de nombre e incorpora a La Graciosa
  5. El Cabildo de Lanzarote sanciona a seis buggies por circular ilegalmente en el Barranco de Las Piletas
  6. Canarias reclama diálogo a Costas tras la eliminación de la escalera en la playa de El Golfo en Lanzarote
  7. Lanzarote celebra las fiestas de San Marcial del Rubicón con la carrera Transajaches, el humor de Cristito y la fiesta de la pamela el fin de semana
  8. Una turista peninsular pensaba que era gratis y se cabrea al pagar en un mirador de Lanzarote

Buscan a un encapuchado que acuchilló una puerta en Lanzarote

Buscan a un encapuchado que acuchilló una puerta en Lanzarote

Haría prevé un campus de tecnificación de fútbol inclusivo

Haría prevé un campus de tecnificación de fútbol inclusivo

Julio de musicales, cine y teatro en Lanzarote

Julio de musicales, cine y teatro en Lanzarote

Un año de prisión para el exinterventor municipal de Arrecife en la pieza final del caso Montecarlo

Un año de prisión para el exinterventor municipal de Arrecife en la pieza final del caso Montecarlo

El musical 'Víctor' lleva al escenario de Jameos del Agua la vida y el legado de El Salinero, poeta popular de Lanzarote

El musical 'Víctor' lleva al escenario de Jameos del Agua la vida y el legado de El Salinero, poeta popular de Lanzarote

Canarias reclama diálogo a Costas tras la eliminación de la escalera en la playa de El Golfo en Lanzarote

Canarias reclama diálogo a Costas tras la eliminación de la escalera en la playa de El Golfo en Lanzarote

Arrecife licita la rehabilitación de la Pescadería Municipal para crear un espacio de venta y gastronomía junto a La Recova

Arrecife licita la rehabilitación de la Pescadería Municipal para crear un espacio de venta y gastronomía junto a La Recova

Yaiza saca a concurso el nuevo contrato de recogida de residuos por 41,3 millones de euros para los próximos diez años

Yaiza saca a concurso el nuevo contrato de recogida de residuos por 41,3 millones de euros para los próximos diez años
Tracking Pixel Contents