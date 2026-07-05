Haría prevé un campus de tecnificación de fútbol inclusivo

El Ayuntamiento de Haría, en colaboración con Summits Sports Events, organizará un campus de tecnificación de fútbol inclusivo para niños y niñas de entre 4 y 12 años. La actividad se celebrará del 6 al 17 de julio en el campo municipal y ofrecerá entrenamiento, juegos y dinámicas adaptadas en un entorno seguro.

El alcalde, Alfredo Villalba, destacó que la iniciativa fomenta valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto, además de impulsar la práctica deportiva desde edades tempranas. El concejal de Deportes subrayó que el proyecto busca acercar esta disciplina a todas las familias, garantizando la participación sin exclusiones.

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El campus contará con cuarenta plazas y las inscripciones deberán realizarse mediante la plataforma de Summits Sports Events. Cada participante recibirá también desayuno.