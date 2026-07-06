Arrecife en Vivo recupera el casco histórico este 2026 y volverá a celebrar sus conciertos entre calles y plazas del centro

El festival Arrecife en Vivo volverá en su edición de 2026 a sus orígenes y recuperará el formato que lo convirtió en una de las principales citas musicales de Canarias. Tras las últimas ediciones celebradas en el Islote de Fermina, la organización ha confirmado que los conciertos volverán a repartirse por distintos espacios del casco histórico de Arrecife, recuperando así el recorrido urbano que caracteriza al evento.

Los escenarios estarán ubicados en La Plazuela, El Charco de San Ginés, Marina Lanzarote y el Muelle, permitiendo nuevamente que el público se desplace caminando entre las distintas actuaciones acompañado por los tradicionales pasacalles.

Un regreso que también beneficia a la actividad comercial

El regreso del festival al centro de la capital lanzaroteña ha sido recibido de forma positiva por parte de numerosos establecimientos de la zona. Comercios, bares y restaurantes consideran que la elevada afluencia de asistentes durante las jornadas del evento supone un importante impulso para la actividad económica.

Algunos locales de restauración ya han avanzado que prepararán menús especiales coincidiendo con la celebración del festival para atender el incremento de clientes previsto durante esos días.

Desde la organización explican que, aunque el Islote de Fermina ofrecía un entorno atractivo para los conciertos, existía la sensación de que el festival había perdido parte de la cercanía con el público. Los codirectores, Semi Gil y Tirso Blancas, señalan que el objetivo es recuperar el contacto directo con la ciudad y con el ambiente que siempre ha definido a Arrecife en Vivo.

Los pasacalles volverán a recorrer las calles de Arrecife

Uno de los elementos más característicos del festival también regresará al centro urbano. Durante la edición de 2026 volverán a participar Artistas del Gremio, el grupo de percusión Psycho-Clown, la batucada Villa Pipol y Rockalean, que animarán los desplazamientos del público entre los distintos escenarios.

Estos espectáculos itinerantes recorrerán calles comerciales próximas a supermercados, cafeterías y otros establecimientos, contribuyendo a mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

Conciertos con control de acceso en el Muelle

La organización mantiene su apuesta por una programación gratuita y abierta al público. Todos los conciertos podrán disfrutarse sin coste para los asistentes.

La única excepción será el espacio ubicado en el Muelle de Cruceros, donde se aplicará el mismo sistema de control de acceso utilizado en anteriores ediciones. Esta medida tiene como finalidad impedir la entrada de menores de 18 años y evitar el acceso con objetos que puedan ser lanzados, en cumplimiento de la normativa vigente sobre espectáculos públicos en Canarias.

Según explica Semi Gil, el festival mantiene una estrecha relación con sus seguidores, quienes habitualmente trasladan propuestas tanto de artistas como de posibles ubicaciones para los escenarios. A su juicio, esa implicación ciudadana convierte a Arrecife en Vivo en un proyecto con un fuerte sentimiento de pertenencia y supone una responsabilidad para la organización.

Una cita consolidada dentro de la agenda cultural de Lanzarote

Arrecife en Vivo está producido por Hsmith Solutions y cuenta con el patrocinio del área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife, además del respaldo de diferentes áreas del Cabildo de Lanzarote, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias y Proexca.

La iniciativa también recibe la colaboración de diversas entidades privadas y medios de comunicación.