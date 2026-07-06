El Cabildo de Lanzarote reparte 6,4 millones entre los siete ayuntamientos con el Plan de Cooperación Municipal 2026: el dinero por municipios

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa prevé destinar casi 6,4 millones de euros al Plan de Cooperación Municipal (PCM) extraordinario de 2026, una iniciativa dirigida a financiar proyectos de obras y servicios promovidos por los siete ayuntamientos de la isla. La propuesta será sometida a aprobación en un pleno extraordinario previsto para este jueves.

La medida fue trasladada por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y la vicepresidenta y consejera de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, durante una reunión mantenida con representantes de los municipios de Lanzarote.

Entre las principales novedades del plan destaca un cambio en el sistema de financiación, que modifica el procedimiento seguido hasta ahora con el objetivo de simplificar la gestión administrativa y reforzar las garantías jurídicas para las administraciones locales.

Un nuevo modelo de financiación para los proyectos municipales

El principal cambio del Plan de Cooperación Municipal extraordinario de 2026 afecta al modo en el que se abonarán las ayudas.

Hasta ahora, las aportaciones económicas se realizaban de forma anticipada antes de ejecutar los proyectos. Sin embargo, el nuevo sistema contempla que el Cabildo apruebe inicialmente un decreto de compromiso formal para financiar las actuaciones presentadas por los ayuntamientos.

Posteriormente, serán las corporaciones municipales las que incorporen las partidas correspondientes a sus presupuestos y ejecuten las obras o servicios previstos. Una vez comprobada la correcta realización de los proyectos y presentada la documentación justificativa, el Cabildo procederá al pago de las cantidades comprometidas.

Según la institución insular, este procedimiento pretende evitar posibles reintegros de fondos por actuaciones no ejecutadas, reducir el riesgo de generar intereses de demora y mejorar tanto la seguridad jurídica como la gestión administrativa del programa.

Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar, este lunes, en el Cabildo de Lanzarpote / La Provincia

El reparto se mantiene según los criterios del REF

Durante el encuentro con los representantes municipales también se presentó la distribución económica prevista para cada ayuntamiento.

El reparto se realizará, como en anteriores ediciones, siguiendo los criterios de participación municipal en los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF), el sistema que regula determinados recursos económicos destinados a Canarias.

La mayor asignación corresponderá al Ayuntamiento de Arrecife, que dispondrá de 2.465.539,21 euros para desarrollar los proyectos que presente.

Las cantidades previstas para el resto de municipios son las siguientes:

Teguise: 938.403,24 euros.

938.403,24 euros. Tías: 827.746,69 euros.

827.746,69 euros. Yaiza: 757.468,30 euros.

757.468,30 euros. San Bartolomé: 755.293 euros.

755.293 euros. Tinajo: 348.236,97 euros.

348.236,97 euros. Haría: 299.865,24 euros.

Cada consistorio decidirá posteriormente qué actuaciones incluir dentro de este programa de financiación, siempre dentro de los requisitos establecidos por el Cabildo.

Continuidad del trabajo conjunto entre administraciones

Durante la reunión, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de mantener una colaboración permanente entre la institución insular y los siete ayuntamientos.

Según explicó, desde el inicio del mandato se ha apostado por reforzar la coordinación institucional para facilitar el desarrollo de proyectos que requieran apoyo económico o técnico por parte de la primera corporación insular.

En ese sentido, agradeció la disposición mostrada por los ayuntamientos para trabajar de forma conjunta en aquellas iniciativas que requieren la participación de varias administraciones.

El precedente del Plan de Cooperación de 2025

Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Tovar recordó que el pasado año los municipios acordaron destinar las cantidades correspondientes al Plan de Cooperación Municipal de 2025 a un único proyecto de carácter insular.

En concreto, los recursos se dirigieron a la residencia de Tahíche, una decisión consensuada entre el Cabildo y los siete ayuntamientos.

Con el plan extraordinario previsto para 2026, la institución recupera el sistema habitual de distribución de fondos entre todos los municipios, respetando el reparto basado en la participación de cada uno en los recursos derivados del REF.

Cómo será la tramitación del plan

Una vez que el pleno extraordinario apruebe el Plan de Cooperación Municipal, comenzará el procedimiento administrativo para poner en marcha las ayudas.

El proceso se desarrollará en varias fases:

El Cabildo aprobará un decreto que formalizará el compromiso de financiar los proyectos municipales.

Cada ayuntamiento incorporará la financiación prevista en su presupuesto.

Los municipios ejecutarán las actuaciones aprobadas.

Tras verificar la correcta ejecución y la documentación justificativa, el Cabildo realizará el abono de las cantidades comprometidas.

Con este sistema se pretende agilizar la gestión económica y garantizar que los fondos públicos se destinen exclusivamente a proyectos que hayan sido ejecutados conforme a lo previsto.

Un instrumento para financiar obras y servicios locales

El Plan de Cooperación Municipal constituye uno de los mecanismos de colaboración económica entre el Cabildo y los ayuntamientos de Lanzarote para impulsar inversiones de interés local.

A través de este programa, los municipios pueden desarrollar proyectos relacionados con infraestructuras, equipamientos públicos o servicios destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dentro de las competencias que corresponden a cada administración.

La previsión es que el acuerdo quede definitivamente aprobado tras el pleno extraordinario y que, a partir de ese momento, los ayuntamientos puedan iniciar la tramitación de las actuaciones que financiarán con cargo al ejercicio de 2026.