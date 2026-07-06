Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina de Lanzarote
La menor, de nacionalidad francesa, sufrió un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero de la isla
Una niña de 4 años y nacionalidad francesa ha fallecido tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un establecimiento hotelero de Lanzarote, según ha informado Canarias 1500 Costa.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas del suceso ni el municipio o complejo turístico en el que se produjo la tragedia. La información disponible apunta únicamente a que la menor sufrió un ahogamiento en una piscina hotelera de la isla.
El dato más relevante del suceso es la muerte de una niña de solo 4 años, una circunstancia que ha causado una profunda conmoción por la edad de la víctima y por tratarse de un entorno turístico.
La menor era de nacionalidad francesa y se encontraba en un establecimiento hotelero de Lanzarote cuando ocurrió el ahogamiento.
Se investigan las circunstancias del suceso
A falta de confirmación oficial sobre más detalles, se desconocen por ahora las causas que rodearon el fallecimiento.
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