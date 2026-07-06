El Servicio Integral del Agua de Lanzarote inicia la renovación de sus canales digitales y estrena página web

El Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado una nueva fase de su proceso de transformación tecnológica con la implantación de sus nuevos canales digitales de información y atención a la ciudadanía. Como parte de esta transición, desde las 07:00 horas de este lunes han dejado de estar operativas la página web y la Oficina Virtual que utilizaba el anterior operador del servicio.

La medida forma parte de la migración de los sistemas tecnológicos hacia una nueva infraestructura digital propia, un proceso que, según el Consorcio del Agua de Lanzarote, pretende modernizar la gestión del servicio sin que ello afecte al suministro de agua ni a la atención que reciben los usuarios.

La nueva página web estará disponible de forma progresiva

La nueva web del Servicio Integral del Agua comenzará a estar operativa a lo largo de este lunes y, como máximo, durante las primeras horas del martes.

En esta primera fase, el portal ofrecerá información considerada esencial para los usuarios. Entre los contenidos disponibles figurarán los avisos sobre cortes programados del suministro, los distintos canales de contacto con el servicio y otra información de utilidad relacionada con la gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa.

La previsión es que, conforme avance el desarrollo del proyecto, se incorporen nuevas secciones, contenidos y funcionalidades para ampliar los servicios digitales disponibles.

La Oficina Virtual permanecerá temporalmente fuera de servicio

A diferencia de la nueva página web, la Oficina Virtual o Área de Cliente necesitará algunos días más para completar el proceso de integración tecnológica.

El Servicio Integral del Agua explica que esta plataforma permanecerá temporalmente fuera de servicio mientras se realizan las comprobaciones técnicas y la verificación de los distintos sistemas informáticos que permitirán su funcionamiento.

Una vez finalizados estos trabajos, la Oficina Virtual volverá a estar disponible para que los usuarios puedan realizar sus gestiones de forma telemática.

La atención a los usuarios continuará con normalidad

Desde el Servicio Integral del Agua se insiste en que este proceso de migración no tendrá repercusión en la prestación del servicio ni en la atención diaria a la ciudadanía.

Durante este periodo seguirán funcionando con normalidad todos los canales habituales de atención, tanto para consultas como para comunicar averías o incidencias.

Los usuarios podrán contactar a través de:

Teléfono de Atención al Cliente: 928 814 400.

928 814 400. Teléfono gratuito para averías: 900 504 400.

900 504 400. WhatsApp para incidencias: 636 673 604.

Asimismo, continuará disponible la atención presencial en las oficinas del servicio.

Las oficinas mantienen la atención sin cita previa

El proceso de renovación digital tampoco modifica la atención presencial.

Los ciudadanos podrán seguir realizando sus trámites en las distintas oficinas del Servicio Integral del Agua, incluida la ubicada en la Central de Desalación de Las Caletas, donde actualmente ya no es necesario solicitar cita previa para ser atendido.

De esta forma, mientras concluye la implantación de los nuevos sistemas digitales, los usuarios mantienen todas las vías habituales para realizar consultas, presentar documentación o gestionar cualquier trámite relacionado con el servicio.

Una transformación tecnológica del servicio público

El Consorcio del Agua de Lanzarote, entidad responsable de la gestión y propietaria del Servicio Integral del Agua, enmarca esta actuación dentro del proceso de modernización que está desarrollando para dotar al organismo de herramientas tecnológicas propias.

El objetivo de esta transformación es sustituir el modelo tecnológico heredado del anterior operador por un ecosistema digital diseñado específicamente para las necesidades actuales del servicio público.

Según la información facilitada, esta nueva infraestructura permitirá desarrollar progresivamente nuevos procedimientos administrativos, mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía y facilitar el acceso a la información mediante plataformas digitales propias.

Mientras continúan estos trabajos, el organismo agradece la comprensión de los usuarios y recuerda que el suministro de agua, la gestión de averías y el resto de servicios seguirán prestándose con total normalidad durante todo el proceso de transición.

La renovación de la página web y de la futura Oficina Virtual representa uno de los pasos previstos dentro de la modernización del Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa, que continuará incorporando nuevas herramientas digitales a medida que avance la implantación del nuevo sistema.